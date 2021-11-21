https://ru.sputnik.md/20211121/peskov-napryazhennaya-situatsiya-nato-provokatsii-46585163.html

Песков: для выхода из напряженной ситуации НАТО надо прекратить провокации

Песков: для выхода из напряженной ситуации НАТО надо прекратить провокации

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями.

2021-11-21T13:54+0200

2021-11-21T13:54+0200

2021-11-21T13:54+0200

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. НАТО нужно прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из текущей напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия".Также Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем."Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот чего добивается Украина", – сказал Песков, обратив внимание на то, что это может привести к самым серьезным последствиям.Ранее вопрос присутствия НАТО в Черном море прокомментировал президент России Владимир Путин. В интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет.Президент РФ также отметил, что НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России.В декабре 2014 года парламент Украины внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ru.sputnik.md/20211119/yadernoe-oruzhie-nato-mozhet-okazatsya-v-vostochnoy-evrope-stoltenberg-46546126.html

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в мире, россия, нато, напряженность, дмитрий песков, провокации