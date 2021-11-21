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https://ru.sputnik.md/20211121/peskov-napryazhennaya-situatsiya-nato-provokatsii-46585163.html
Песков: для выхода из напряженной ситуации НАТО надо прекратить провокации
Песков: для выхода из напряженной ситуации НАТО надо прекратить провокации
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями.
2021-11-21T13:54+0200
2021-11-21T13:54+0200
политика
в мире
россия
нато
напряженность
дмитрий песков
провокации
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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. НАТО нужно прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из текущей напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия".Также Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем."Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот чего добивается Украина", – сказал Песков, обратив внимание на то, что это может привести к самым серьезным последствиям.Ранее вопрос присутствия НАТО в Черном море прокомментировал президент России Владимир Путин. В интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет.Президент РФ также отметил, что НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России.В декабре 2014 года парламент Украины внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ru.sputnik.md/20211119/yadernoe-oruzhie-nato-mozhet-okazatsya-v-vostochnoy-evrope-stoltenberg-46546126.html
https://ru.sputnik.md/20211119/ustroit-khaos-v-tylu-u-nato-novye-plany-na-ukrainu-46534531.html
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в мире, россия, нато, напряженность, дмитрий песков, провокации

Песков: для выхода из напряженной ситуации НАТО надо прекратить провокации

13:54 21.11.2021
© Photo : страница Canadian Armed Forces Operations в TwitterКорабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
© Photo : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter
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Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями".
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. НАТО нужно прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из текущей напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Выход есть. НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у наших границ, НАТО нужно прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону наших границ. Соединенные Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ", – сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия".
Также Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем.

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот чего добивается Украина", – сказал Песков, обратив внимание на то, что это может привести к самым серьезным последствиям.
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Ранее вопрос присутствия НАТО в Черном море прокомментировал президент России Владимир Путин. В интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет.

"Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся", – сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России.
В декабре 2014 года парламент Украины внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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