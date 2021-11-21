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Погодные рекорды Молдовы 21 ноября
Погодные рекорды Молдовы 21 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой в истории температуре 21 ноября.
2021-11-21T00:02+0200
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КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 ноября специалисты зафиксировали еще в начале прошлого столетия.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, самый низкий атмосферный показатель приборы зафиксировали в 1902 году. В тот день столбик термометра упал до отметки в -12,4 градуса по Цельсию.Спустя почти семь десятилетий был зарегистрирован максимум температуры за всю историю наблюдений. Так, 21 ноября 1969 года в тени воздух прогрелся до +18,2 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Погодные рекорды Молдовы 21 ноября

00:02 21.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень в парке
Осень в парке - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре 21 ноября.
КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 ноября специалисты зафиксировали еще в начале прошлого столетия.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, самый низкий атмосферный показатель приборы зафиксировали в 1902 году. В тот день столбик термометра упал до отметки в -12,4 градуса по Цельсию.
Спустя почти семь десятилетий был зарегистрирован максимум температуры за всю историю наблюдений. Так, 21 ноября 1969 года в тени воздух прогрелся до +18,2 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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