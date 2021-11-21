https://ru.sputnik.md/20211121/premer-polshi-zayavil-chto-ne-isklyuchaet-zakrytie-granitsy-s-belorussiey-46579693.html

Премьер Польши заявил, что не исключает закрытие границы с Белоруссией

Премьер Польши заявил, что не исключает закрытие границы с Белоруссией

Пока из-за ситуации с мигрантами Польша закрыла один автодорожный пункт пропуска "Кузница".

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Польша не исключает закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. С таким заявлением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи с главой кабмина Эстонии Каей Каллас в воскресенье в Таллине, сообщает РИА Новости.Пока Польша закрыла один автодорожный пункт пропуска "Кузница".На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов, которые надеялись попасть в страны Европейского Союза.Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.Делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральдом Рокеншаубом посетила логистический центр "Брузги", где размещены беженцы с белорусско-польской границы.Представители ВОЗ ознакомились с условиями, в которых ночуют мигранты, а также с организацией их питания. Кроме того, они пообщались с работающими в лагере медицинскими специалистами.Ранее бывший руководитель внешнеполитического ведомства Литвы, экс-посол этой страны на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас заявил, что мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ЕС, можно разместить на Украине или в Молдове.

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