https://ru.sputnik.md/20211121/premer-polshi-zayavil-chto-ne-isklyuchaet-zakrytie-granitsy-s-belorussiey-46579693.html
Премьер Польши заявил, что не исключает закрытие границы с Белоруссией
Премьер Польши заявил, что не исключает закрытие границы с Белоруссией
Пока из-за ситуации с мигрантами Польша закрыла один автодорожный пункт пропуска "Кузница".
2021-11-21T11:06+0200
2021-11-21T11:06+0200
2021-11-21T11:06+0200
политика
в мире
граница
премьер
польша
беларусь
закрытие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46444876_128:0:3769:2048_1920x0_80_0_0_3c4b3d423869c79602498204bd76f031.jpg
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Польша не исключает закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. С таким заявлением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи с главой кабмина Эстонии Каей Каллас в воскресенье в Таллине, сообщает РИА Новости.Пока Польша закрыла один автодорожный пункт пропуска "Кузница".На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов, которые надеялись попасть в страны Европейского Союза.Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.Делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральдом Рокеншаубом посетила логистический центр "Брузги", где размещены беженцы с белорусско-польской границы.Представители ВОЗ ознакомились с условиями, в которых ночуют мигранты, а также с организацией их питания. Кроме того, они пообщались с работающими в лагере медицинскими специалистами.Ранее бывший руководитель внешнеполитического ведомства Литвы, экс-посол этой страны на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас заявил, что мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ЕС, можно разместить на Украине или в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211116/kholod-noch-koster-kak-greyutsya-migranty-belorussko-polskoy-granitse-46442052.html
https://ru.sputnik.md/20211117/bez-serdtsa-i-mozga-lukashenko-pokazal-miru-temnuyu-storonu-polshi-46469223.html
польша
беларусь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46444876_993:0:3724:2048_1920x0_80_0_0_9b5aeda126ef4a3cdac9aae133fd6875.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, граница, премьер, польша, беларусь, закрытие
Премьер Польши заявил, что не исключает закрытие границы с Белоруссией
Пока из-за ситуации с мигрантами Польша закрыла один автодорожный пункт пропуска "Кузница".
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik
. Польша не исключает закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. С таким заявлением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи с главой кабмина Эстонии Каей Каллас в воскресенье в Таллине, сообщает РИА Новости
.
Пока Польша закрыла один автодорожный пункт пропуска "Кузница".
"Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши", – заявил польский премьер.
На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов, которые надеялись попасть в страны Европейского Союза.
Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
Делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральдом Рокеншаубом посетила логистический центр "Брузги", где размещены беженцы с белорусско-польской границы.
Представители ВОЗ ознакомились с условиями, в которых ночуют мигранты, а также с организацией их питания. Кроме того, они пообщались с работающими в лагере медицинскими специалистами.
Ранее бывший руководитель внешнеполитического ведомства Литвы, экс-посол этой страны на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас заявил, что мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ЕС, можно разместить на Украине или в Молдове.