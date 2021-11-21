https://ru.sputnik.md/20211121/prezident-rossii-putin-revaktsinirovalsya-ot-covid-19-46590855.html

Президент России Путин ревакцинировался от COVID-19

Президент России Путин ревакцинировался от COVID-19

Российский лидер сообщил о своей ревакцинации на встрече с замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

2021-11-21T18:35+0200

2021-11-21T18:35+0200

2021-11-21T19:40+0200

россия

коронавирус

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вакцинация

президент рф

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Президент России Владмир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт".Также Путин выразил готовность стать добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от коронавируса. Замглавы центра Гамалеи отметил, что президент может принять участие в эксперименте.Ранее во время "Прямой линии" президент России заявлял, что привился вакциной "Спутник V". Тогда Путин отметил, что после второй прививки у него была небольшая температура, а утром – уже 36,6.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой российской вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" – "ЭпиВакКорона-Н".Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" проводится в один этап. Такая прививка особенно подходит и рекомендуется переболевшим коронавирусом спустя полгода после болезни и для ревакцинации."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть доз направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Министр здравоохранения Алла Немеренко 18 ноября заявила в парламенте, что в ближайшее время в Молдову поступит первая партия в 100 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Ее полностью направят в Приднестровье.

https://ru.sputnik.md/20211121/natalya-oreyro-vaktsinirovalas-sputnik-v-46586261.html

https://ru.sputnik.md/20211030/minzdrav-rossii-sputnik-layt-vtorichnaea-vaktsinatsia-46042733.html

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россия, владимир путин, вакцинация, президент рф