Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211121/protest-belgiya-politsiya-slezotochivyy-gaz-video-46589303.html
Протест против ограничений в Бельгии: полиция применила слезоточивый газ
Протест против ограничений в Бельгии: полиция применила слезоточивый газ
По данным местной полиции, в манифестации принимают участие порядка 35 тысяч человек.
2021-11-21T17:15+0200
2021-11-21T17:24+0200
коронавирус
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/15/46589465_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cd83c854c2822a998218b9246e8ddd7.jpg
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Бельгийская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в Брюсселе, демонстранты в ответ начали строить баррикады, пишет РИА Новости.По данным местной полиции, в манифестации принимают участие порядка 35 тысяч человек. Были перекрыты несколько улиц и тоннелей в центре Брюсселя.Участники протеста критикуют повсеместное использование так называемого коронавирусного сертификата, без которого нельзя посещать рестораны, фитнес-центры и кинотеатры. Местные власти хотят вскоре расширить использование такого сертификата.В настоящее время в Бельгии является обязательным ношение масок в закрытых помещениях для всех жителей, начиная с десяти лет.Суточная заболеваемость коронавирусом в стране в настоящее время превышает 10 тысяч.Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в Бельгии всего выявлено 1 581 500 эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 26 568 человек умерли от осложнений.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/15/46589465_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_93cff8702384df25ae43f495bb72c9e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире

Протест против ограничений в Бельгии: полиция применила слезоточивый газ

17:15 21.11.2021 (обновлено: 17:24 21.11.2021)
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDПротест против ограничений в Бельгии
Протест против ограничений в Бельгии - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
Подписаться на
По данным местной полиции, в манифестации принимают участие порядка 35 тысяч человек.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Бельгийская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в Брюсселе, демонстранты в ответ начали строить баррикады, пишет РИА Новости.
По данным местной полиции, в манифестации принимают участие порядка 35 тысяч человек. Были перекрыты несколько улиц и тоннелей в центре Брюсселя.
Участники протеста критикуют повсеместное использование так называемого коронавирусного сертификата, без которого нельзя посещать рестораны, фитнес-центры и кинотеатры. Местные власти хотят вскоре расширить использование такого сертификата.
В настоящее время в Бельгии является обязательным ношение масок в закрытых помещениях для всех жителей, начиная с десяти лет.
Суточная заболеваемость коронавирусом в стране в настоящее время превышает 10 тысяч.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в Бельгии всего выявлено 1 581 500 эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 26 568 человек умерли от осложнений.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:44Раду Албот выиграл теннисный турнир во Франции, победив спортсмена из Чехии
17:15Протест против ограничений в Бельгии: полиция применила слезоточивый газ
16:40В Собвезе РФ назвали актуальной проблему незаконной миграции иностранцев
16:03Наталья Орейро сообщила, что вакцинировалась "Спутником V"
15:28В Бельцах сохраняется самая низкая явка на местных выборах
15:00В Центризбиркоме заявили о первых нарушениях на местных выборах
14:23Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Кишиневе
13:54Песков: для выхода из напряженной ситуации НАТО надо прекратить провокации
13:26В Молдове горит сухая растительность: десятки пожаров произошли за сутки
12:50Сульшер – больше не тренер "Манчестер Юнайтед"
12:33К полудню в Бельцах самая низкая явка на местных выборах 21 ноября
12:17Стали известны дата и место похорон народного артиста России Валерия Гаркалина
11:50Стояногло обратился в международные организации и к послам нескольких стран
11:06Премьер Польши заявил, что не исключает закрытие границы с Белоруссией
10:33Где в Кишиневе 21 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
10:07Стрельба в Израиле: полиция сообщила о пострадавших
09:42Первые данные по явке на местных выборах в Молдове: где больше проголосовавших
09:15Как Молдова чуть Японию не догнала, или История молдавского телевизора в фото
08:38Пока все спали: ситуация с COVID в мире, землетрясение и орбитальная станция
08:00Ковалева: как жителям Молдовы избежать ковидной паники