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Протест против ограничений в Бельгии: полиция применила слезоточивый газ
Протест против ограничений в Бельгии: полиция применила слезоточивый газ
По данным местной полиции, в манифестации принимают участие порядка 35 тысяч человек.
2021-11-21T17:15+0200
2021-11-21T17:15+0200
2021-11-21T17:24+0200
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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Бельгийская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в Брюсселе, демонстранты в ответ начали строить баррикады, пишет РИА Новости.По данным местной полиции, в манифестации принимают участие порядка 35 тысяч человек. Были перекрыты несколько улиц и тоннелей в центре Брюсселя.Участники протеста критикуют повсеместное использование так называемого коронавирусного сертификата, без которого нельзя посещать рестораны, фитнес-центры и кинотеатры. Местные власти хотят вскоре расширить использование такого сертификата.В настоящее время в Бельгии является обязательным ношение масок в закрытых помещениях для всех жителей, начиная с десяти лет.Суточная заболеваемость коронавирусом в стране в настоящее время превышает 10 тысяч.Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в Бельгии всего выявлено 1 581 500 эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 26 568 человек умерли от осложнений.
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в мире
Протест против ограничений в Бельгии: полиция применила слезоточивый газ
17:15 21.11.2021 (обновлено: 17:24 21.11.2021)
По данным местной полиции, в манифестации принимают участие порядка 35 тысяч человек.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik
. Бельгийская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в Брюсселе, демонстранты в ответ начали строить баррикады, пишет РИА Новости
.
По данным местной полиции, в манифестации принимают участие порядка 35 тысяч человек. Были перекрыты несколько улиц и тоннелей в центре Брюсселя.
Участники протеста критикуют повсеместное использование так называемого коронавирусного сертификата, без которого нельзя посещать рестораны, фитнес-центры и кинотеатры. Местные власти хотят вскоре расширить использование такого сертификата.
В настоящее время в Бельгии является обязательным ношение масок в закрытых помещениях для всех жителей, начиная с десяти лет.
Суточная заболеваемость коронавирусом в стране в настоящее время превышает 10 тысяч.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса
, в Бельгии всего выявлено 1 581 500 эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 26 568 человек умерли от осложнений.