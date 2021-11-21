https://ru.sputnik.md/20211121/protest-belgiya-politsiya-slezotochivyy-gaz-video-46589303.html

Протест против ограничений в Бельгии: полиция применила слезоточивый газ

Протест против ограничений в Бельгии: полиция применила слезоточивый газ

По данным местной полиции, в манифестации принимают участие порядка 35 тысяч человек.

2021-11-21T17:15+0200

2021-11-21T17:15+0200

2021-11-21T17:24+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Бельгийская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в Брюсселе, демонстранты в ответ начали строить баррикады, пишет РИА Новости.По данным местной полиции, в манифестации принимают участие порядка 35 тысяч человек. Были перекрыты несколько улиц и тоннелей в центре Брюсселя.Участники протеста критикуют повсеместное использование так называемого коронавирусного сертификата, без которого нельзя посещать рестораны, фитнес-центры и кинотеатры. Местные власти хотят вскоре расширить использование такого сертификата.В настоящее время в Бельгии является обязательным ношение масок в закрытых помещениях для всех жителей, начиная с десяти лет.Суточная заболеваемость коронавирусом в стране в настоящее время превышает 10 тысяч.Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в Бельгии всего выявлено 1 581 500 эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 26 568 человек умерли от осложнений.

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в мире