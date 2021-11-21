https://ru.sputnik.md/20211121/radu-albot-vyigral-turnir-pau-frantsiya-46590067.html

Раду Албот выиграл теннисный турнир во Франции, победив спортсмена из Чехии

Раду Албот выиграл теннисный турнир во Франции, победив спортсмена из Чехии

По ходу теннисного турнира во Франции Албот выбил из розыгрыша первого сеянного испанца Фелисиано Лопеса.

2021-11-21T17:44+0200

2021-11-21T17:44+0200

2021-11-21T17:44+0200

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (137 место в рейтинге АТР) в воскресенье обыграл чешского спортсмена Иржи Лехечку (159 строчка в рейтинге АТР) в финале турнира категории Challenger во Франции.Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился двухсетовой победой Албота – 6:2, 7:6 (7:5). Молдавский спортсмен сумел выиграть с первого же матчбола.За победу на турнире Албот получит 12 250 евро и 100 очков в зачет рейтинга АТР.На следующей неделе молдавский спортсмен должен выступить на турнире серии Challenger в столице Бахрейна.Албот – первый в истории молдавский теннисист, который в 2016 году попал на Олимпийские игры и дошел до второго круга этих соревнований, где уступил хорвату Марину Чиличу, занимавшему на тот момент 14-е место в рейтинге АТР.Сейчас Албот занимает 137-е место в одиночном рейтинге ATP и 163-е – в парном. Лучшими для молдавского теннисиста стали август 2019-го, когда он находился на 39-й строчке одиночного рейтинга, и апрель того же года – 56-е место в парном разряде. В его активе один титул ATP и еще 20 титулов в одиночном разряде на турнирах рангом ниже.С начала 2021 года в качестве призовых спортсмен заработал 477 111 долларов, а всего за свою карьеру – 4 064 802 доллара.

https://ru.sputnik.md/20210701/Radu-Albot-ne-poedet-na-Olimpiyskie-igry-v-Tokio-35332097.html

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в молдове, в мире, франция, раду албот, теннис, большой теннис