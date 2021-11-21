https://ru.sputnik.md/20211121/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-46577255.html
Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням
Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням
Смотрите в инфографике Sputnik, что можно и что нельзя употреблять в пищу в каждый из дней Рождественского поста 2021-2022.
2021-11-21T06:00+0200
2021-11-21T06:00+0200
2021-11-21T06:00+0200
инфографика
рождественский пост
в мире
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С 28 ноября для православных верующих начинается Рождественский пост 2021-2022, который продлится до 6 января, вплоть до Рождества Христова. Его также называют Филиппов пост, так как последний день, когда можно наесться всем, чего душа пожелает, приходится на 27 ноября – день памяти апостола Филиппа.Что запрещено и что можно употреблять в пищу во время Рождественского поста 2021-2022Общие правила питания во время поста выглядят следующим образом. Конечно, запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр.Пост установлен для того, чтобы духовно и физически подготовить верующих людей к великому празднику – Рождеству Христову. Чтобы встретить этот светлый и радостный день с чистым сердцем, необходимо не только придерживаться диеты, но и молиться.Рыба —один из самых важных продуктов, позволяющих построить сбалансированное питание во время поста.Важно знать, что в отношении, как это говорят в церковной традиции, "вкушения" рыбы действуют разные уставы, правила разной степени строгости и воздержания. Если следовать самому щадящему уставу, то рыбу можно есть во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы.Рыба во время Рождественского поста 2021-2022 разрешается также на великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и в дни великих святых, если они приходятся на вторник или четверг.Со 2 января по 6 января 2022 года пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.Основные правила Рождественского поста 2021-2022Верующим, которые постятся регулярно, советуют начинать подготовку к Рождественскому посту заранее. Желательно за несколько дней до начала постепенно сокращать общее количество пищи, снижать употребление животного белка и увеличивать объем растительной пищи. В противном случае резкое изменение в питании может негативно сказаться на организме.Для тех, кто решил поститься впервые на Рождественский пост 2021-2022, рекомендуется начать с кратковременных трехдневных постов и только после этого пробовать силы на более длительное время.Устав питания на период поста меняется, поэтому нужно сверять рацион с церковным календарем. Точно можно сказать, что во все дни поста церковный типикон (богослужебный устав) предписывает воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов.
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рождественский пост, инфографика, в мире
Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням
Смотрите в инфографике Sputnik, что можно и что нельзя употреблять в пищу в каждый из дней Рождественского поста 2021-2022.
С 28 ноября для православных верующих начинается Рождественский пост 2021-2022, который продлится до 6 января, вплоть до Рождества Христова. Его также называют Филиппов пост, так как последний день, когда можно наесться всем, чего душа пожелает, приходится на 27 ноября – день памяти апостола Филиппа.
Что запрещено и что можно употреблять в пищу во время Рождественского поста 2021-2022
Общие правила питания во время поста выглядят следующим образом. Конечно, запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр.
Пост установлен для того, чтобы духовно и физически подготовить верующих людей к великому празднику – Рождеству Христову. Чтобы встретить этот светлый и радостный день с чистым сердцем, необходимо не только придерживаться диеты, но и молиться.
Рыба —один из самых важных продуктов, позволяющих построить сбалансированное питание во время поста.
Важно знать, что в отношении, как это говорят в церковной традиции, "вкушения" рыбы действуют разные уставы, правила разной степени строгости и воздержания. Если следовать самому щадящему уставу, то рыбу можно есть во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы.
Рыба во время Рождественского поста 2021-2022 разрешается также на великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и в дни великих святых, если они приходятся на вторник или четверг.
Со 2 января по 6 января 2022 года пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.
Основные правила Рождественского поста 2021-2022
Верующим, которые постятся регулярно, советуют начинать подготовку к Рождественскому посту заранее. Желательно за несколько дней до начала постепенно сокращать общее количество пищи, снижать употребление животного белка и увеличивать объем растительной пищи. В противном случае резкое изменение в питании может негативно сказаться на организме.
Для тех, кто решил поститься впервые на Рождественский пост 2021-2022, рекомендуется начать с кратковременных трехдневных постов и только после этого пробовать силы на более длительное время.
Устав питания на период поста меняется, поэтому нужно сверять рацион с церковным календарем. Точно можно сказать, что во все дни поста церковный типикон (богослужебный устав) предписывает воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов.