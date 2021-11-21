https://ru.sputnik.md/20211121/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dozhdi-shkvalistyy-veter-46574030.html

Самый точный прогноз погоды: теплый день накануне похолодания

Самый точный прогноз погоды: теплый день накануне похолодания

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.

2021-11-21T07:30+0200

2021-11-21T07:30+0200

2021-11-21T07:30+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-западный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 ноября: ночью – от +2 до +4, днем – от +11 до +13 градусов.Далее в Молдове начнется похолодание: 22 ноября днем ожидается до +13 и слабые дожди. Затем, 23 ноября, температура опустится до +8, а ночью, согласно прогнозу, будут заморозки. В ночь на 24 ноября синоптики ожидают, что в некоторых районах республики температура упадет до -7 градусов по Цельсию.Праздники и народные приметыПравославная церковь 21 ноября (8 ноября по старому стилю) празднует собор Архистратига (архангела) Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.В здании МВД сняли распятие, установленное Нэстасе: где оно теперь находится>>>В старину 21 ноября попросту называли Михайлов день. Обычно на это число приходилось потепление, поэтому в народе также прижились словосочетания Михайла-грязник и Михайловские грязи.Люди верили, что архангел Михаил способен справиться с любой нечистью и защитить от нее верующих. Нечистая сила прячется в этот день в самые глубокие норы и пещеры, чтобы ненароком не попасться на глаза главе небесного войска.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды