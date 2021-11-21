https://ru.sputnik.md/20211121/sandu-vstrechya-gensek-soveta-evropy-46591902.html

Санду встретится с генсеком Совета Европы

Санду встретится с генсеком Совета Европы

Президент Молдовы Майя Санду 22 ноября встретится с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович Бурич, которая находится с рабочим визитом в Кишиневе.

2021-11-21T19:23+0200

2021-11-21T19:23+0200

2021-11-21T19:34+0200

в молдове

майя санду

политика

совет европы

генсек

встреча

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1d/46008293_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a30c72d9fdeaf0e47f2a5ef3e680887.jpg

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду 22 ноября встретится с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич, которая находится с рабочим визитом в Кишиневе. Об этом сообщили в воскресенье вечером в администрации главы государства.Там же уточнили, что в понедельник Санду и Печинович Бурич дадут совместный брифинг. Тема встречи не уточняется.В субботу в администрации главы государства сообщили, что 23 ноября Санду совершит официальный визит в Бухарест по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса.Уточняется, что Йоханнис встретит Санду в своей резиденции. После официальной церемонии лидеры двух стран проведут встречу, а затем выйдут на совместную пресс-конференцию.В Бухаресте Санду также встретится с и. о. премьера Флорином Кыцу, председателем румынского сената Анкой Даной Драгу и с и.о. председателя палаты депутатов Сорином Михаем Гриндяну.В состав делегации также войдут вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, министр культуры Серджиу Продан, министр образования Анатол Топалэ, а также посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилэ.

https://ru.sputnik.md/20211119/kogda-proydet-vizit-prezidenta-moldovy-moskvu-otvet-sandu-46544127.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, майя санду, совет европы, генсек, встреча