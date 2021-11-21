https://ru.sputnik.md/20211121/sandu-vstrechya-gensek-soveta-evropy-46591902.html
Санду встретится с генсеком Совета Европы
Санду встретится с генсеком Совета Европы
Президент Молдовы Майя Санду 22 ноября встретится с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович Бурич, которая находится с рабочим визитом в Кишиневе.
2021-11-21T19:23+0200
2021-11-21T19:23+0200
2021-11-21T19:34+0200
в молдове
майя санду
политика
совет европы
генсек
встреча
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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду 22 ноября встретится с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич, которая находится с рабочим визитом в Кишиневе. Об этом сообщили в воскресенье вечером в администрации главы государства.Там же уточнили, что в понедельник Санду и Печинович Бурич дадут совместный брифинг. Тема встречи не уточняется.В субботу в администрации главы государства сообщили, что 23 ноября Санду совершит официальный визит в Бухарест по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса.Уточняется, что Йоханнис встретит Санду в своей резиденции. После официальной церемонии лидеры двух стран проведут встречу, а затем выйдут на совместную пресс-конференцию.В Бухаресте Санду также встретится с и. о. премьера Флорином Кыцу, председателем румынского сената Анкой Даной Драгу и с и.о. председателя палаты депутатов Сорином Михаем Гриндяну.В состав делегации также войдут вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, министр культуры Серджиу Продан, министр образования Анатол Топалэ, а также посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилэ.
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в молдове, майя санду, совет европы, генсек, встреча
Санду встретится с генсеком Совета Европы
19:23 21.11.2021 (обновлено: 19:34 21.11.2021)
В администрации президента Молдовы не уточнили, какие вопросы Санду будет обсуждать с генсеком Совета Европы.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду 22 ноября встретится с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич, которая находится с рабочим визитом в Кишиневе. Об этом сообщили в воскресенье вечером в администрации главы государства.
Там же уточнили, что в понедельник Санду и Печинович Бурич дадут совместный брифинг. Тема встречи не уточняется.
В субботу в администрации главы государства сообщили, что 23 ноября Санду совершит официальный визит в Бухарест по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса.
Уточняется, что Йоханнис встретит Санду в своей резиденции. После официальной церемонии лидеры двух стран проведут встречу, а затем выйдут на совместную пресс-конференцию.
В Бухаресте Санду также встретится с и. о. премьера Флорином Кыцу, председателем румынского сената Анкой Даной Драгу и с и.о. председателя палаты депутатов Сорином Михаем Гриндяну.
В состав делегации также войдут вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, министр культуры Серджиу Продан, министр образования Анатол Топалэ, а также посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилэ.