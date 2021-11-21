https://ru.sputnik.md/20211121/situatsiya-covid-mir-zemletryasenie-orbitalnaya-stantsiya-46578046.html

Пока все спали: ситуация с COVID в мире, землетрясение и орбитальная станция

Пока все спали: ситуация с COVID в мире, землетрясение и орбитальная станция

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2021-11-21T08:38+0200

2021-11-21T08:38+0200

2021-11-21T08:38+0200

в мире

орбита

землетрясение

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 257,1 миллиона.К 8.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 257 миллионов 183 тысячи 50. Из них 5 миллионов 146 тысяч 541 человек скончался. Применены свыше 7 миллиардов 371 миллиона 360 тысяч доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (47 701 788). Следом идут Индия (34 510 413) и Бразилия (22 012 150).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 миллионов 135 тысяч 149 случаев заражения, в Турции – 8 миллионов 552 тысячи 347, на Украине – 3 миллиона 481 тысяча 347, в Румынии – 1 миллион 760 тысяч 765, в Молдове – 357 тысяч 831.Землетрясение в РумынииВ ночь на воскресенье в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали в 01.37. Его магнитуда составила 2,0. А очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 29 километров.Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы не ощущают.Самое сильное землетрясение в этом месяце в Румынии зарегистрировали 9 ноября. Тогда магнитуда составила 3,6, а очаг в уезде Прахова залегал на глубине 71 километра.Всего в ноябре 2021-го в Румынии зарегистрировали 18 землетрясений.Новая орбитальная станцияРоскосмос" поручил Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разработать эскизный проект новой российской орбитальной станции, который будет готов в течение года-полутора. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По словам Рогозина, запуски модулей для новой станции будут проводиться с космодрома Восточный ракетами "Ангара".В то же время, как уточнил Рогозин, запуск межпланетной станции "Луна-25", ранее планировавшийся на 2021 год году, состоится в июле 2022-го.Ситуация в СуданеСуданские военные и отстраненный от власти премьер Абдалла Хамдок договорились о политической декларации. Документ предусматривает возвращение Хамдока на пост главы правительства и его формирование из технократов, сообщает телеканал Sky News Arabia.Уточняется также, что соглашение включает в себя и освобождение всех политических заключенных.

https://ru.sputnik.md/20200203/kakie-doma-v-moldove-naibolee-ustoychivy-pri-zemletryaseniyakh-otvet-seysmologa-29068844.html

https://ru.sputnik.md/20210604/Video-zhiteli-stolitsy-Sudana-trebuyut-spravedlivosti-dlya-zhertv-palachey-34995983.html

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в мире, орбита, землетрясение