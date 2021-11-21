https://ru.sputnik.md/20211121/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-moldove-46590381.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2021-11-21T19:33+0200

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КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 371 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Отмечен один случай импорта инфекции – из Великобритании.Общее число эпизодов заражения в стране достигло 358 202.У работников системы здравоохранения выявлен один случай инфицирования – у врача.За минувшие сутки проведено 3452 теста.Госпитализированы 1458 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 167 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 23).В то же время за сутки выздоровели 767 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 340 293.Минздрав сообщает о 35 погибших. В опубликованном списке указаны смерти за октябрь и ноябрь 2021 года.Общее число скончавшихся на данный момент – 8834.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211110/vrach-nablyudat-stradaet-reanimatsii-patsient-covid-tyazhelo-46317557.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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