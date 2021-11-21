https://ru.sputnik.md/20211121/sobvez-rossiya-nezakonnaya-migratsia-inostrantsy-46588568.html

В Собвезе РФ назвали актуальной проблему незаконной миграции иностранцев

В Собвезе РФ назвали актуальной проблему незаконной миграции иностранцев

Часть иностранцев-нарушителей едет в Российскую Федерацию на заработки.

2021-11-21T16:40+0200

2021-11-21T16:40+0200

2021-11-21T16:40+0200

россия

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совбез

иностранцы

мигранты

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Проблема незаконной миграции иностранных граждан в Россию остается актуальной, их основную часть составляют граждане центральноазиатских республик, Украины и Молдовы. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете"."Количество попыток контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, товаров, грузов и стратегического сырья, а также санкционной и контрафактной продукции не снижается. Также по-прежнему остается актуальной проблема незаконной миграции иностранных граждан. Их основную часть составляют граждане центральноазиатских республик, Украины и Молдовы, которые едут в Россию на заработки", – сказал Гребенкин.Он также обратил внимание на тот факт, что наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих Россию в качестве транзитной точки, чтобы затем попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.Также заместитель секретаря Совбеза РФ сказал, что в 2020-2021 годах пресекли деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции. Только в 2021-м через российскую госграницу не пропустили 22,4 тысячи иностранных граждан, въезд которым на территорию РФ запрещен.

https://ru.sputnik.md/20210726/migranti-rossia-vezd-uprostili-uslovia--43170552.html

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в мире, проблема, совбез, иностранцы, мигранты