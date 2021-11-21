https://ru.sputnik.md/20211121/stoyanoglo-obratilsya-mezhdunarodnye-organizatsii-poslam-neskolkikh-stran-46580539.html

Стояногло обратился в международные организации и к послам нескольких стран

Стояногло обратился в международные организации и к послам нескольких стран

Александр Стояногло обратился с открытым письмом к международным партнерам, рассказав о ситуации в Молдове.

2021-11-21T11:50+0200

2021-11-21T11:50+0200

2021-11-21T12:08+0200

в молдове

общество

молдова

александр стояногло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45391654_430:250:3021:1708_1920x0_80_0_0_babec9cb7f1c520f6fc965ae3f465154.jpg

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Отстраненный генеральный прокурор Александр Стояногло обнародовал обращение к представителям нескольких стран и международных организаций и призвал обратить внимание на его ситуацию и юстицию в целом в Молдове. Текст письма опубликован на странице Стояногло в Facebook.В настоящее время Стояногло продолжает находиться под домашним арестом, в начале ноября эту меру пресечения продлили на 30 дней."Юстиция в лице и прокуроров, и судей делает вид, что ничего не слышит и ничего не видит. Мне ничего не остается делать, как защищаться. Поэтому на днях я обратился с посланием к представителям посольств и международных организаций. Все должны понять, что речь идет не только и не столько обо мне, а о принципах деятельности органов юстиции, которые сегодня навязываются политическим классом", – написал Стояногло.По его словам, долгое время он не может достучаться до судей и прокуроров, чтобы добиться своего освобождения. Стояногло также подчеркнул, что его адвокаты представили доказательства его непричастности ни к одному из эпизодов обвинения.Обращение Стояногло направлено послам России, Франции, Германии, Турции и Великобритании. А также главе офиса Совета Европы в Кишиневе Уильяму Массолину. послу ЕС в Молдове Янису Мажейксу, послу ФРГ Анжеле Ганнингер, заместителю главы дипломатической миссии США в Молдове Лоре Хруби.В письме Стояногло указывает на неблагоприятную ситуацию в сфере юстиции Молдовы на протяжении 30 лет независимости, а также на то, что любая власть в стране "предпочитает использовать инструменты своих предшественников и подчинять себе юстицию ради политических интересов".По его мнению, "прикрываясь лозунгами о борьбе с коррупцией, чистке системы, власти убирают неугодных им людей, открывают на них уголовные дела и арестовывают". "Обществом манипулируют с помощью СМИ, подконтрольных различным НПО", – добавил Стояногло. Он также полагает, что ситуация станет еще хуже, когда общественное телевидение перейдет под контроль парламента, а именно партии, чьим неформальным лидером является президент Молдовы.В то же время отстраненный генпрокурор высказал озабоченность тем, что в Молдове "нелегальные действия приравнивают к европейским нормам и демократии".В том же письме Стояногло подчеркнул, что два года занимал свою должность законно по итогам открытого конкурса и за время его работы прокуратура достигла значительных успехов в деле о "банковском мошенничестве".Отстранение и задержание СтояноглоНапомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211111/deyatelnost-genprokurora-stoyanoglo-46339051.html

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, александр стояногло