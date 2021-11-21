https://ru.sputnik.md/20211121/sulsher-bolshe-ne-trener-manchester-yunayted-46583834.html

Сульшер – больше не тренер "Манчестер Юнайтед"

Сульшер – больше не тренер "Манчестер Юнайтед"

В "Манчестер Юнайтед" заявили, что намерены назначить нового тренера до конца сезона.

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в мире

фк "манчестер юнайтед"

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" расстался с главным тренером норвежцем Уле-Гуннаром Сульшером после поражения от "Уотфорда" в чемпионате Англии по футболу. Официальное заявление опубликовано на сайте "МЮ".Так, Майкл Каррик будет руководить командой в ближайших играх. Нового тренера планируют назначить до конца сезона.Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Юнайтед" в 2018 году, а в марте следующего года утвержден в должности. В июле текущего года он подписал новый контракт с клубом до 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

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в мире, фк "манчестер юнайтед", главный тренер, футбол