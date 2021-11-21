https://ru.sputnik.md/20211121/umerla-narodnaya-artistka-rossii-nina-ruslanova-46593673.html

Умерла народная артистка России Нина Русланова

Умерла народная артистка России Нина Русланова

Народная артистка России Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

2021-11-21T21:09+0200

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Народная артистка России Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил актер Станислав Садальский."Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина позвонила со страшным известием – умерла Нина Русланова", – говорится в сообщении.Нина Русланова – советская и российская актриса театра и кино. Родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове (Харьковская область Украинской ССР, теперь Украина), воспитывалась в детском доме. Обстоятельств своего рождения, по ее словам, не знает.После окончания училища в 1969 году Русланову пригласили сразу в несколько московских театров – "Современник", "Таганку", Театр им. Евгения Вахтангова. Выбрав последний, проработала там 15 лет.Кинодебют Нины Руслановой состоялся в 1967 году – она сыграла Надежду в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий. Всего в ее биографии более 140 ролей в фильмах, в том числе "Афоня", "Самара-городок", "Кин-дза-дза!", "Возвращение Будулая", "Цыган".Русланова озвучила персонажей анимационных фильмов "Аленушка и солдат" (1974), "Бездомные домовые" (1981), "Рыбья упряжка" (1982), "Мартынко" (1987), "Карпуша" (1988), "Музыкальный магазинчик" (1989), "Моя любовь" (2006).В 1998 году Руслановой было присвоено звание Народной артистки России.Также она лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986). Обладательница кинопремии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль" (1988 – "Завтра была война", "Знак беды", "Короткие встречи", 2011 – "Китайская бабушка"), "Лучшая роль второго плана" (1990 – "Смиренное кладбище") и "Лучшая женская роль второго плана" (2005 – "Настройщик"), кинопремии "Золотой орел" в категории "Лучшая женская роль второго плана" (2006 – "Настройщик").

https://ru.sputnik.md/20211121/data-mesto-pokhoron-valeriya-garkalina-46582347.html

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россия, в мире, нина русланова, умерла