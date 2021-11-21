https://ru.sputnik.md/20211121/uydet-rukovodstvo-nare-otstavka-46590682.html
Уйдет ли руководство НАРЭ в отставку
Уйдет ли руководство НАРЭ в отставку
Директор НАРЭ Молдовы Октавиан Калмык рассказал, при каких условиях руководство структуры уйдет в отставку.
2021-11-21T20:00+0200
2021-11-21T20:00+0200
2021-11-21T20:00+0200
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Руководство Национального агентства по регулированию в энергетике Молдовы (НАРЭ) не видит причин для отставки. Об этом в интервью радиостудии Sputnik заявил директор структуры Октавиан Калмык.По его словам, агентство погасило все задолженности, которые накопились в том числе по соглашению об ассоциации и по договору DCFTA."Конечно, наши решения могут не удовлетворять ожидания всех. Мы ущемили определенные интересы. "Вырезали" 3,5 миллиарда леев у "Молдовагаза"... С другой стороны, всякий раз, когда мы попадаем в фазу повышения тарифов, это беспокоит политиков. Поэтому и были созданы, так скажем, регуляторы, чтобы снять давление с политиков", – сказал Калмык.Как считает собеседник, у руководства структуры – профессиональный подход. "Мы готовы аргументировать и корректировать любое наше действие или бездействие. Но уверяю: все, что мы сделали, было законно", – добавил Калмык.Поэтому он не видит причин для отставки руководства НАРЭ.
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, отставка, нарэ, видео
Уйдет ли руководство НАРЭ в отставку
Директор Национального агентства по регулированию в энергетике в интервью Sputnik Молдова ответил на вопрос, намерено ли руководство НАРЭ подавать в отставку.
Руководство Национального агентства по регулированию в энергетике Молдовы (НАРЭ) не видит причин для отставки. Об этом в интервью радиостудии Sputnik
заявил директор структуры Октавиан Калмык.
"Мы не видим для этого причин, так как наша деятельность, как я уже говорил, контролируется и оценивается как международными, так и местными структурами... С 2019 года у нас не было плохой оценки. То есть все они с положительными впечатлениями и положительными тенденциями", – сказал Калмык.
По его словам, агентство погасило все задолженности, которые накопились в том числе по соглашению об ассоциации и по договору DCFTA.
"Конечно, наши решения могут не удовлетворять ожидания всех. Мы ущемили определенные интересы. "Вырезали" 3,5 миллиарда леев у "Молдовагаза"... С другой стороны, всякий раз, когда мы попадаем в фазу повышения тарифов, это беспокоит политиков. Поэтому и были созданы, так скажем, регуляторы, чтобы снять давление с политиков", – сказал Калмык.
Как считает собеседник, у руководства структуры – профессиональный подход. "Мы готовы аргументировать и корректировать любое наше действие или бездействие. Но уверяю: все, что мы сделали, было законно", – добавил Калмык.
Поэтому он не видит причин для отставки руководства НАРЭ.