https://ru.sputnik.md/20211121/uydet-rukovodstvo-nare-otstavka-46590682.html

Уйдет ли руководство НАРЭ в отставку

Уйдет ли руководство НАРЭ в отставку

Директор НАРЭ Молдовы Октавиан Калмык рассказал, при каких условиях руководство структуры уйдет в отставку.

2021-11-21T20:00+0200

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Руководство Национального агентства по регулированию в энергетике Молдовы (НАРЭ) не видит причин для отставки. Об этом в интервью радиостудии Sputnik заявил директор структуры Октавиан Калмык.По его словам, агентство погасило все задолженности, которые накопились в том числе по соглашению об ассоциации и по договору DCFTA."Конечно, наши решения могут не удовлетворять ожидания всех. Мы ущемили определенные интересы. "Вырезали" 3,5 миллиарда леев у "Молдовагаза"... С другой стороны, всякий раз, когда мы попадаем в фазу повышения тарифов, это беспокоит политиков. Поэтому и были созданы, так скажем, регуляторы, чтобы снять давление с политиков", – сказал Калмык.Как считает собеседник, у руководства структуры – профессиональный подход. "Мы готовы аргументировать и корректировать любое наше действие или бездействие. Но уверяю: все, что мы сделали, было законно", – добавил Калмык.Поэтому он не видит причин для отставки руководства НАРЭ.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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