https://ru.sputnik.md/20211121/zhenschinu-nasmert-sbili-na-peshekhodnom-perekhode-kishinev-46585321.html
Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Кишиневе
Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Кишиневе
Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Полиция расследует дело.
2021-11-21T14:23+0200
2021-11-21T14:23+0200
2021-11-21T14:35+0200
в молдове
молдова
новости кишинева
кишинев
пешеходный переход
женщина
сбил
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/19/32645338_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_799a3edc63b59250307a0ea06a9edc5d.jpg
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В столичном секторе Ботаника женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу, насмерть сбил автомобиль. Об этом сообщили в воскресенье в кишиневском управлении полиции. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 11.55.Уточняется, что женщине было 58 лет, она переходила дорогу на проспекте Дачия.По данным правоохранителей, которые работали на месте трагедии, женщину сбила Toyota, за рулем которой находился 74-летний водитель.Открыто уголовное дело.
https://ru.sputnik.md/20211120/moskva-dtp-pogib-bloger-said-gubdenskiy-46572197.html
молдова
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/19/32645338_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_d81cd0b475bdcbe06aaf766ecce03cf2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, кишинев, пешеходный переход, женщина, сбил
Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Кишиневе
14:23 21.11.2021 (обновлено: 14:35 21.11.2021)
Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Полиция расследует дело.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В столичном секторе Ботаника женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу, насмерть сбил автомобиль. Об этом сообщили в воскресенье в кишиневском управлении полиции.
Сообщение об инциденте поступило в полицию в 11.55.
Уточняется, что женщине было 58 лет, она переходила дорогу на проспекте Дачия.
По данным правоохранителей, которые работали на месте трагедии, женщину сбила Toyota, за рулем которой находился 74-летний водитель.