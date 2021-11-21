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Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Кишиневе
Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Кишиневе
Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Полиция расследует дело.
2021-11-21T14:23+0200
2021-11-21T14:35+0200
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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В столичном секторе Ботаника женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу, насмерть сбил автомобиль. Об этом сообщили в воскресенье в кишиневском управлении полиции. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 11.55.Уточняется, что женщине было 58 лет, она переходила дорогу на проспекте Дачия.По данным правоохранителей, которые работали на месте трагедии, женщину сбила Toyota, за рулем которой находился 74-летний водитель.Открыто уголовное дело.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, кишинев, пешеходный переход, женщина, сбил

Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Кишиневе

14:23 21.11.2021 (обновлено: 14:35 21.11.2021)
© Sputnik / Anatolii KiriakПешеходный переход
Пешеходный переход - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Полиция расследует дело.
КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В столичном секторе Ботаника женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу, насмерть сбил автомобиль. Об этом сообщили в воскресенье в кишиневском управлении полиции.
Сообщение об инциденте поступило в полицию в 11.55.
Уточняется, что женщине было 58 лет, она переходила дорогу на проспекте Дачия.
По данным правоохранителей, которые работали на месте трагедии, женщину сбила Toyota, за рулем которой находился 74-летний водитель.
Открыто уголовное дело.
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