https://ru.sputnik.md/20211121/zhenschinu-nasmert-sbili-na-peshekhodnom-perekhode-kishinev-46585321.html

Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Кишиневе

Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Кишиневе

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Полиция расследует дело.

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В столичном секторе Ботаника женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу, насмерть сбил автомобиль. Об этом сообщили в воскресенье в кишиневском управлении полиции. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 11.55.Уточняется, что женщине было 58 лет, она переходила дорогу на проспекте Дачия.По данным правоохранителей, которые работали на месте трагедии, женщину сбила Toyota, за рулем которой находился 74-летний водитель.Открыто уголовное дело.

https://ru.sputnik.md/20211120/moskva-dtp-pogib-bloger-said-gubdenskiy-46572197.html

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