https://ru.sputnik.md/20211122/amerikanskaya-derevnya-zayavila-o-nepriznanii-putina-46603909.html

Американская деревня заявила о непризнании Путина

Американская деревня заявила о непризнании Путина

Американская деревня заявила о непризнании Путина

2021-11-22T13:28+0200

2021-11-22T13:28+0200

2021-11-22T13:28+0200

сша

владимир путин

колумнистика

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Два члена конгресса США предложили резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом России, если он будет переизбран в 2024 году. Новость на самом деле из рубрики "Удивительное рядом".Кто такой Владимир Путин, всем известно. При нем Россия вошла в число самых процветающих и свободных стран мира и вернула себе статус сверхдержавы. Обо всем этом будут писать историки еще столетия спустя. А вот про авторов резолюции невольно напрашивается вопрос: кто все эти люди?Республиканца Джо Уилсона и демократа Стива Коэна объединяет то, что оба представляют в конгрессе глубокую, замшелую провинцию. Такую типично фолкнеровскую глухомань, которую прогрессивные представители побережий презирают за дремучесть и отсталость.Коэн избран от штата Теннесси — он гордится тем, что стал первым белым евреем, который представляет в конгрессе тамошних чернокожих. Его избиратели — это те прекрасные люди, которые по воскресеньям распевают хором псалмы в огромных церквях и веруют в самые причудливые вещи. В штате Теннесси детям законодательно запрещено держаться за руки на школьных площадках, потому что религиозные жители считают это грехом.В эту патриархальную глубинку Стив Коэн годами нес демократические идеалы — легализацию марихуаны и гей-браков. Он также боролся за права животных. Теперь если по недосмотру хозяина в Теннесси умрет котик, то его хозяин выплатит штату штраф в пять тысяч долларов.Республиканец Джо Уилсон избран от Северной Каролины — штата, в котором закон запрещает содержать лошадь в ванной. Он военный в отставке, состоит в разных комитетах конгресса США, в том числе по школьным кружкам. Его единственным достижением в большой политике стал выкрик в адрес президента Обамы "Вы лжете!" во время обсуждения в конгрессе медстраховки. Правда, его сразу же заставили извиниться.Вы представляете, как на эту деревенщину с их лошадьми и котиками смотрят коллеги-конгрессмены из Нью-Йорка, Бостона, Сан-Франциско, обладатели дипломов Гарварда и Йеля? Это же посмешище, ходячий анекдот. Чтобы слегка приподнять свой статус в конгрессе, Коэн и Уилсон и занялись Россией.В августе они выдвинули законопроект под названием "Золотой акт", направленный против российского спорта. Мы о нем писали. Там американским силовикам предлагается хватать по всему миру людей, имеющих хоть какое-то отношение к спорту в России. Не прошло и трех месяцев, как Коэн и Уилсон сочинили свою резолюцию о непризнании российского президента. Очевидно, у них такой график. Они будут выдавать по русофобской инициативе раз в квартал.При чем тут вообще Путин? Ну, ход мысли конгрессменов — если там вообще есть мысли — был, вероятно, таков. Владимир Путин успешно справился с целой чередой кризисов, которые на протяжении многих лет мастырили американские партнеры.Многие из этих смоделированных катастроф куда сильнее ударили по американскому населению, чем по жителям России. Кризис 2007-2008 годов называют в Штатах Великой рецессией — по аналогии с Великой депрессией. Она отозвалась чередой банкротств, разорением целых регионов и эпидемией самоубийств. Россия отделалась падением рубля. Зато люди у нас тогда массово принялись скупать подешевевшую недвижимость. Заодно в августе 2008-го замирили "робких грузин".Та же история повторилась в 2014-м. Мы успешно провели Олимпиаду, присоединили Крым, спасли от геноцида Донбасс, замирили неробких украинцев. На удешевление рубля россияне отреагировали привычно — вновь принялись приобретать дома и квартиры.Кризис с пандемией тоже показал, кто чего стоит. В Америке пустые полки, дефицит всего и вся, рекорды по смертности. В это время Россия ставит рекорды по росту ипотечного кредитования. Ну что ты будешь делать?! Американцы закупаются впрок тушенкой, россияне — "недвигой".Некоторые особо удачные решения российского президента американцы принялись копировать. Что такое инфраструктурный закон, только что принятый в конгрессе США? Да это та самая программа реконструкции старых автомобильных и железных дорог и строительства новых, которой Россия занимается уже десятилетия. Американцы, грубо говоря, нацелились строить у себя Крымский мост. Потому что это работает.Тут нетрудно было сложить два и два и сообразить, за кого проголосуют россияне, если в 2024 году президент Путин пойдет на выборы. Эта нехитрая операция оказалась под силу даже американским конгрессменам из глубинки. Так и родилась их инициатива.Среди членов американского парламента всегда было множество фриков. В 2006 году интеллектуальный американский журнал Rolling Stone вообще назвал конгресс "сборищем воров и извращенцев". Ну, американцам виднее, конечно.Другое дело, что большинство нелепых инициатив даже к рассмотрению не принимались. Обсуждать в конгрессе идею Коэна и Уилсона — это свидетельство глубокой деградации высшей законодательной власти США.Справедливо отмечается, что принятие подобной резолюции стало бы грубейшим нарушением международного права, откровенным вмешательством в выборы в России. Однако посмотрим честно — а заметит ли кто это вмешательство?Возникни такая резолюция лет двадцать-тридцать назад, наверное, она произвела бы какое-то впечатление на граждан России. Все-таки Америка считалась тогда гегемоном. Ее мнение имело некоторый вес. А сегодня? Страна в состоянии полураспада, с триллионными долгами, с чередой военных поражений, с президентом, которого половина избирателей считает психически недееспособным, собирается куда-то там вмешиваться и кому-то указывать? Серьезно?Печально тут то, что на своем пути в пропасть бывший гегемон теряет последние остатки самоуважения, приличия и хороших манер. У падения Америки огромная инерция. Страна сама валится куда-то в пущу архаики, BLM и прочего вуду, да еще и тащит за собой своих сателлитов. Они тоже начинают пытаться не признавать, например, Лукашенко. Белорусскому президенту от этого ни холодно ни жарко, однако вся система международного права таким образом просто списывается в утиль.Всю историю российско-американских отношений наша страна пыталась выступать в роли цивилизатора. Если бы не решение Екатерины Великой не посылать войска на помощь Англии, кучка сепаратистов никогда не смогла бы создать Соединенные Штаты Америки. Решение Александра II отменить крепостное право во многом подвигло американцев решиться на отмену — хотя бы формальную — рабства. Благодаря подвигу советских солдат американцы получили возможность поучаствовать в разгроме гитлеровских войск и в кои-то веки принести пользу мировому сообществу. После войны только усилия Советского Союза помогали как-то сдерживать варварскую агрессию американцев по всему миру.Сегодня Стив Коэн является сопредседателем Хельсинкской комиссии конгресса США. Это название напоминает о замечательной победе советской дипломатии — Хельсинкских соглашениях. Принятые в 1975 году, они надолго обеспечили мирное развитие и Европы, и СССР, и США. Тогда американские партнеры получили от нас замечательный урок того, как можно выстраивать сложные, многополярные отношения — к общей выгоде и безопасности. Ради мира во всем мире.Но урок впрок не пошел. Американская Хельсинкская комиссия стала рассадником сначала антисоветских, а потом и антироссийских инициатив. Казалось, что это уже дно, но снизу постучал Стив Коэн.На самом деле в 2024 году американским законодателям стоит не думать про Путина, а озаботиться своими выборами. Чудовищный масштаб фальсификаций на президентских выборах в 2020-м привел к тому, что десятки миллионов американцев сегодня не верят в легитимность Джо Байдена.Тут есть простые лайфхаки, которым стоит поучиться у русских. На избирательных участках граждане должны предъявлять удостоверения личности. Процесс голосования и подсчета голосов можно фиксировать на видео. Приглашаются наблюдатели — от партий и международных организаций.Голосующих нельзя избивать и запугивать — как это делалось в Америке. Нельзя не пускать наблюдателей на процедуру подсчета голосов. Нельзя травить независимых журналистов. Все это не так уж сложно. Чем заниматься ерундой, американским конгрессменам в 2024 году стоило бы приехать в Россию и поучиться правильно проводить выборы. Пора уже как-то цивилизовываться, вылезать из своей фолкнеровской глубинки, в конце-то концов.

https://ru.sputnik.md/20211117/dengi-na-iskhode-ssha-mogut-stolknutsya-s-defoltom-46467720.html

https://ru.sputnik.md/20211101/prezident-ssha-v-evrope-kak-rossiyu-zastavyat-platit-i-kayatsya-46067834.html

https://ru.sputnik.md/20211028/ssha-kiev-minskoe-soglashenie-otvet-donbass-45971953.html

сша

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сша, владимир путин, колумнистика