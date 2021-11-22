https://ru.sputnik.md/20211122/benzin-i-diztoplivo-v-moldove-prodolzhayut-deshevet-nare-opublikovalo-maksimalnye-tseny-46604825.html

Бензин и дизтопливо в Молдове продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Бензин и дизтопливо в Молдове продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные в Молдове с 23 ноября

2021-11-22T11:43+0200

2021-11-22T11:43+0200

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цены на топливо

нарэ

бензин

дизель

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные с 23 ноября.Так, цена на 95-й бензин опустится на шесть банов и составит 21,09 лея.Цена на дизтопливо снизится на восемь банов – до 18,31 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться. Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,67 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо – на 0,35 лея за литр.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

цены на топливо, нарэ, бензин, дизель