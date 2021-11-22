Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211122/byvshiy-prokuror-dna-iz-rumynii-budet-uchastvovat-v-otsenke-raboty-stoyanoglo-46619894.html
Бывший прокурор DNA из Румынии будет участвовать в оценке работы Стояногло
Бывший прокурор DNA из Румынии будет участвовать в оценке работы Стояногло
Бывший прокурор Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии (DNA) был назначен членом комиссии, которая будет оценивать деятельность временно отстраненного генерального прокурора
2021-11-22T19:25+0200
2021-11-22T19:25+0200
прокуратура
высший совет прокуроров
александр стояногло
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45391683_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c05ec64e32b55b2d624d3e3925bdc483.jpg
КИШИНЕВ, 22 ноября - Sputnik. Бывший прокурор румынского национального антикоррупционного управления (DNA) войдет в состав Комиссии по оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Высшего совета прокуратуры.Речь идет о Марьяне Александру, бывшем прокуроре DNA, которая расследовала резонансные дела о коррупции в соседней стране.Марьяна Александру покинула пост главного прокурора одного из структурных подразделений DNA в 2014 году после выхода на пенсию. В 2018 году она была румынским прокурором, направленным в Кишинев с согласия Европейского союза для поддержки расследования дел и внедрения передовой европейской практики в области правосудия.Ранее Высший совет прокуратуры (ВСП) принял запрос президента Молдовы Майи Санду об оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло.Согласно решению ВСП, принятому в четверг, деятельность Стояногло изучит специальная комиссия.Ранее 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам проверки его деятельности сторонней комиссией он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Согласно поправкам, генпрокурора в том числе можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий. Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211121/stoyanoglo-obratilsya-mezhdunarodnye-organizatsii-poslam-neskolkikh-stran-46580539.html
https://ru.sputnik.md/20211111/deyatelnost-genprokurora-stoyanoglo-46339051.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45391683_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_3dab2ff8984928bae291878999985894.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прокуратура, высший совет прокуроров, александр стояногло, в молдове

Бывший прокурор DNA из Румынии будет участвовать в оценке работы Стояногло

19:25 22.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
Бывший прокурор Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии был назначен членом комиссии, которая будет оценивать деятельность временно отстраненного генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.
КИШИНЕВ, 22 ноября - Sputnik. Бывший прокурор румынского национального антикоррупционного управления (DNA) войдет в состав Комиссии по оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Высшего совета прокуратуры.
Речь идет о Марьяне Александру, бывшем прокуроре DNA, которая расследовала резонансные дела о коррупции в соседней стране.
Марьяна Александру покинула пост главного прокурора одного из структурных подразделений DNA в 2014 году после выхода на пенсию. В 2018 году она была румынским прокурором, направленным в Кишинев с согласия Европейского союза для поддержки расследования дел и внедрения передовой европейской практики в области правосудия.
Ранее Высший совет прокуратуры (ВСП) принял запрос президента Молдовы Майи Санду об оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
Общество
Стояногло обратился в международные организации и к послам нескольких стран
Вчера, 11:50
Согласно решению ВСП, принятому в четверг, деятельность Стояногло изучит специальная комиссия.
Ранее 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.
Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам проверки его деятельности сторонней комиссией он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.
Согласно поправкам, генпрокурора в том числе можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий. Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.
Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
Общество
Деятельность генпрокурора Стояногло подвергнут проверке
11 ноября, 18:28
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:04Почему Молдова не заплатила за газ — первые комментарии
19:25Бывший прокурор DNA из Румынии будет участвовать в оценке работы Стояногло
18:47Поставки газа в Молдову могут быть остановлены через 48 часов – "Газпром"
18:43Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:31Полиция провела рейды, чтобы выявить подпольные казино в Кишиневе и регионах
18:05Риск остаться без хлеба: аграрии вынуждены сеять озимые в засохшую почву
17:35В Кишиневе три больницы перестанут принимать COVID-пациентов
17:05Орбан просит ЕС отозвать иски против Венгрии из-за кризиса с мигрантами – СМИ
16:32Депутат PAS: Молдова вернется к графику повышения пенсионного возраста
16:03На возможной встрече Путина и Байдена будет обсуждаться и Украина – МИД
15:32Игорь Гросу примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ
15:11Лавров: США и Европа пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией
14:46МВД Молдовы будет обмениваться с ФБР идентификационными данными граждан
14:21ВОЗ доставила первую гуманитарную помощь беженцам на белорусско-польскую границу
13:55Граница помнит своих героев
13:28Американская деревня заявила о непризнании Путина
12:59В пяти районах Молдовы действует "зеленый код" COVID-опасности
12:49Захарова – о георгиевских ленточках: идею Великой Победы запретить не получится
12:25Сотни тысяч сигарет и тонны алкоголя изъяли пограничники на границе с Румынией
12:07МИД РФ высказался о запрете на ношение георгиевской ленточки в Латвии