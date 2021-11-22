https://ru.sputnik.md/20211122/byvshiy-prokuror-dna-iz-rumynii-budet-uchastvovat-v-otsenke-raboty-stoyanoglo-46619894.html

Бывший прокурор DNA из Румынии будет участвовать в оценке работы Стояногло

Бывший прокурор DNA из Румынии будет участвовать в оценке работы Стояногло

Бывший прокурор Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии (DNA) был назначен членом комиссии, которая будет оценивать деятельность временно отстраненного генерального прокурора

2021-11-22T19:25+0200

2021-11-22T19:25+0200

2021-11-22T19:25+0200

прокуратура

высший совет прокуроров

александр стояногло

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 22 ноября - Sputnik. Бывший прокурор румынского национального антикоррупционного управления (DNA) войдет в состав Комиссии по оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Высшего совета прокуратуры.Речь идет о Марьяне Александру, бывшем прокуроре DNA, которая расследовала резонансные дела о коррупции в соседней стране.Марьяна Александру покинула пост главного прокурора одного из структурных подразделений DNA в 2014 году после выхода на пенсию. В 2018 году она была румынским прокурором, направленным в Кишинев с согласия Европейского союза для поддержки расследования дел и внедрения передовой европейской практики в области правосудия.Ранее Высший совет прокуратуры (ВСП) принял запрос президента Молдовы Майи Санду об оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло.Согласно решению ВСП, принятому в четверг, деятельность Стояногло изучит специальная комиссия.Ранее 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам проверки его деятельности сторонней комиссией он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Согласно поправкам, генпрокурора в том числе можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий. Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211121/stoyanoglo-obratilsya-mezhdunarodnye-organizatsii-poslam-neskolkikh-stran-46580539.html

https://ru.sputnik.md/20211111/deyatelnost-genprokurora-stoyanoglo-46339051.html

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прокуратура, высший совет прокуроров, александр стояногло, в молдове