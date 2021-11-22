https://ru.sputnik.md/20211122/cheban-zakrytie-covid-tsentr-moldexpo-prestuplenie-protiv-grazhdan-46602427.html

Чебан: закрытие COVID-центра на Moldexpo – преступление против граждан

Чебан: закрытие COVID-центра на Moldexpo – преступление против граждан

Мэр Кишинева также назвал главу минздрава Аллу Немеренко самым некомпетентным руководителем ведомства за всю его историю.

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ион чебан

минздрав

медицинский центр

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Мэр Кишинева назвал решение Министерства здравоохранения о закрытии COVID-центра на Moldexpo рейдерской атакой на здоровье граждан, а министра здравоохранения Аллу Немеренко – худшим менеджером Минздрава за всю историю. Об этом глава столичной администрации заявил на брифинге в мэрии.По словам мэра, он шокирован решением министерства закрыть COVID-центр на Moldexpo.Чебан задается вопросом, насколько разумно закрывать COVID-центр без предварительного анализа о возможной пятой волне COVID-19."Считаю, что закрытие COVID-центра – это рейдерская атака Минздрава и правительства на здоровье людей и преступление государства против своих граждан", – заявил Чебан.Министр Алла Немеренко, по словам Чебана, самый плохой менеджер за все время в Министерстве здравоохранения.Как рассказал Чебан, COVID-центр был отмечен представителями ВОЗ, многими зарубежными дипломатами как пример положительной практики.По его словам, на случай пятой волны пандемии места в COVID-центре должны быть сохранены в стратегических целях.Глава столичной мэрии заявил, что вакцинация в Молдове провалилась, министерство своевременно не обеспечивает больницы необходимым оборудованием для противодействия пандемии, а единственное учреждение, у которого есть план борьбы с пандемией, это мэрия Кишинева.Напомним, COVID-центр, более года действующий в выставочном центре Moldexpo, может быть закрыт в ближайшие дни. Об этом заявила в парламенте министр здравоохранения Алла Немеренко. По словам министра, центр превратился в "мегабольницу на более чем 400 коек для лечения COVID-19 и на 37 коек для реанимации".По словам министра, кислородные баллоны в центре при малейшей технической ошибке могли вызвать взрыв, который мог привести к катастрофе.Отметим, муниципальные власти Кишинева неоднократно просили Министерство здравоохранения установить генератор кислорода в муниципальном COVID-центре на Moldexpo.

https://ru.sputnik.md/20211118/nemerenko-covid-tsentr-na-moldexpo-vskore-zakroetsya-46526515.html

https://ru.sputnik.md/20211029/generator-kislorod-covid-moldexpo-46021266.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ион чебан, минздрав, медицинский центр, алла немеренко