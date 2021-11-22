https://ru.sputnik.md/20211122/cheban-zakrytie-covid-tsentr-moldexpo-prestuplenie-protiv-grazhdan-46602427.html
Чебан: закрытие COVID-центра на Moldexpo – преступление против граждан
Чебан: закрытие COVID-центра на Moldexpo – преступление против граждан
Мэр Кишинева также назвал главу минздрава Аллу Немеренко самым некомпетентным руководителем ведомства за всю его историю.
2021-11-22T11:08+0200
2021-11-22T11:08+0200
2021-11-22T11:50+0200
ион чебан
минздрав
медицинский центр
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Мэр Кишинева назвал решение Министерства здравоохранения о закрытии COVID-центра на Moldexpo рейдерской атакой на здоровье граждан, а министра здравоохранения Аллу Немеренко – худшим менеджером Минздрава за всю историю. Об этом глава столичной администрации заявил на брифинге в мэрии.По словам мэра, он шокирован решением министерства закрыть COVID-центр на Moldexpo.Чебан задается вопросом, насколько разумно закрывать COVID-центр без предварительного анализа о возможной пятой волне COVID-19."Считаю, что закрытие COVID-центра – это рейдерская атака Минздрава и правительства на здоровье людей и преступление государства против своих граждан", – заявил Чебан.Министр Алла Немеренко, по словам Чебана, самый плохой менеджер за все время в Министерстве здравоохранения.Как рассказал Чебан, COVID-центр был отмечен представителями ВОЗ, многими зарубежными дипломатами как пример положительной практики.По его словам, на случай пятой волны пандемии места в COVID-центре должны быть сохранены в стратегических целях.Глава столичной мэрии заявил, что вакцинация в Молдове провалилась, министерство своевременно не обеспечивает больницы необходимым оборудованием для противодействия пандемии, а единственное учреждение, у которого есть план борьбы с пандемией, это мэрия Кишинева.Напомним, COVID-центр, более года действующий в выставочном центре Moldexpo, может быть закрыт в ближайшие дни. Об этом заявила в парламенте министр здравоохранения Алла Немеренко. По словам министра, центр превратился в "мегабольницу на более чем 400 коек для лечения COVID-19 и на 37 коек для реанимации".По словам министра, кислородные баллоны в центре при малейшей технической ошибке могли вызвать взрыв, который мог привести к катастрофе.Отметим, муниципальные власти Кишинева неоднократно просили Министерство здравоохранения установить генератор кислорода в муниципальном COVID-центре на Moldexpo.
https://ru.sputnik.md/20211118/nemerenko-covid-tsentr-na-moldexpo-vskore-zakroetsya-46526515.html
https://ru.sputnik.md/20211029/generator-kislorod-covid-moldexpo-46021266.html
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Евгений Чебан
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ион чебан, минздрав, медицинский центр, алла немеренко
Чебан: закрытие COVID-центра на Moldexpo – преступление против граждан
11:08 22.11.2021 (обновлено: 11:50 22.11.2021)
Мэр Кишинева назвал главу Минздрава Аллу Немеренко самым некомпетентным руководителем ведомства за всю его историю.
КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Мэр Кишинева назвал решение Министерства здравоохранения о закрытии COVID-центра на Moldexpo рейдерской атакой на здоровье граждан, а министра здравоохранения Аллу Немеренко – худшим менеджером Минздрава за всю историю. Об этом глава столичной администрации заявил на брифинге в мэрии.
По словам мэра, он шокирован решением министерства закрыть COVID-центр на Moldexpo.
Позорно то, как госпожа министр рассказала об этом. COVID-центр играл важную роль в борьбе с пандемией в 2020 году. Напоминаю для тех, кто и пальцем не пошевелил в управлении пандемией. За весь период деятельности через центр прошли более 40 тысяч людей с подозрением на COVID-19, еще четыре тысячи получили лечение.
Чебан задается вопросом, насколько разумно закрывать COVID-центр без предварительного анализа о возможной пятой волне COVID-19.
"Считаю, что закрытие COVID-центра – это рейдерская атака Минздрава и правительства на здоровье людей и преступление государства против своих граждан", – заявил Чебан.
Министр Алла Немеренко, по словам Чебана, самый плохой менеджер за все время в Министерстве здравоохранения.
Как рассказал Чебан, COVID-центр был отмечен представителями ВОЗ, многими зарубежными дипломатами как пример положительной практики.
"COVID-центр – это муниципальный проект, поэтому министерство чувствует себя в стороне", – говорит Чебан.
По его словам, на случай пятой волны пандемии места в COVID-центре должны быть сохранены в стратегических целях.
Глава столичной мэрии заявил, что вакцинация в Молдове провалилась, министерство своевременно не обеспечивает больницы необходимым оборудованием для противодействия пандемии, а единственное учреждение, у которого есть план борьбы с пандемией, это мэрия Кишинева.
"Этот позор не должен продолжаться в Минздраве. Министры здравоохранения из нашего региона подавали в отставку в таких случаях. Не можешь – не берись", – обратился к министру Чебан.
Напомним, COVID-центр, более года действующий в выставочном центре Moldexpo, может быть закрыт в ближайшие дни. Об этом заявила в парламенте министр здравоохранения Алла Немеренко. По словам министра, центр превратился в "мегабольницу на более чем 400 коек для лечения COVID-19 и на 37 коек для реанимации".
По словам министра, кислородные баллоны в центре при малейшей технической ошибке могли вызвать взрыв, который мог привести к катастрофе.
Отметим, муниципальные власти Кишинева неоднократно просили Министерство здравоохранения установить генератор кислорода в муниципальном COVID-центре на Moldexpo.