https://ru.sputnik.md/20211122/chetyre-rayona-moldovy-pereshli-na-zelenyy-kod-covid-opasnosti-46607951.html

В пяти районах Молдовы действует "зеленый код" COVID-опасности

В пяти районах Молдовы действует "зеленый код" COVID-опасности

Национальное агентство общественного здоровья обновило данные по COVID-опасности в районах Молдовы, в четырех районах установлен "зеленый код".

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код

карантин

коронавирус

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. В пяти районах республики объявлен самый низкий "зеленый код" эпидемиологической опасности, при этом в большинстве других районов сохраняется "желтый код". Такие данные в понедельник предоставил Центр общественного здоровья Кишинева, который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.К настоящему моменту "красный код" опасности сохраняется только в приднестровском регионе. "Оранжевый код" действует в Кишиневе и Бельцах, а также в Новоаненском, Бессарабском, Яловенском и Шолданештском районах. Самый низкий "зеленый" уровень опасности установлен в Бричанском, Кантемирском, Флорештском, Хынчештском и Теленештском районах. В остальных регионах Молдовы продолжает действовать "желтый код". На прошлой неделе в Молдове "оранжевый код" ковид-опасности сохранялся в Кишиневе и Бельцах, а также в Новоаненском, Бессарабском, Каушанском, Криулянском, Дондюшанском, Дрокиевском, Глодянском, Яловенском, Окницком, Рышканском, Сынжерейском, Сорокском и Унгенском районах. "Зеленый код" действовал только в Теленештском районе. Все остальные районы находились под "желтым кодом".В целом по стране уровень заражаемости коронавирусом составляет 145 случаев на 100 тысяч населения и снизился по сравнению с 184 случаями на прошлой неделе.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:"Зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;"Желтый код" – 50-99 случаев;"Оранжевый код" – 100-249 случаев;"Красный код" – более 250 случаев.Что предусматривает "оранжевый код"Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.1.Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.2.Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях:а) с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности;b) с введением дифференцированного графика работы, если нет возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей не менее чем в час;c) при составлении графика согласно пункту;d) работодатели должны отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у которых на содержании есть несовершеннолетние дети;3.Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов:а) с использованием не более 35 процентов от количества имеющихся мест внутри; илиb) с использованием не более 75 процентов от количества имеющихся мест внутри, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.4.Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19, предусмотренного в пункте 5, лицу, назначенному администратором заведения, где проводится мероприятие.5.Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.6.Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели. Прекращается проведение групповых тренировок.7.Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50 процентов от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять при входе в пространство, где проходит мероприятие, сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.8.В порядке отступления от пункта 8, спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.9.Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, лицу, назначенному администратором учреждения, где проходит мероприятие.10.Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ № 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий:а) при заполненности 50% от количества существующих мест внутри – для мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 7 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, – для мероприятий, проводимых в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали и т.д. организовываются с максимальным количеством 1000 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.11.

https://ru.sputnik.md/20211115/vse-rayony-moldovy-vyshli-iz-pod-krasnogo-koda-covid-opasnosti-46419766.html

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2021

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код, карантин