https://ru.sputnik.md/20211122/covid-19-mozhet-sprovotsirovat-razvitie-diabeta-46599513.html

COVID-19 может спровоцировать развитие диабета

COVID-19 может спровоцировать развитие диабета

Ученые пришли к выводу, что COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа

2021-11-22T09:23+0200

2021-11-22T09:23+0200

2021-11-22T11:25+0200

коронавирус

диабет

сахарный диабет

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Ученые пришли к выводу, что COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Светлана Шокур."На втором году борьбы с COVID-19 ученые выяснили, что тяжелое и среднетяжелое течение коронавирусной инфекции связано с развитием сахарного диабета. Дело в том, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе", – рассказала Шокур.Врач пояснила, что в связи с этим бета-клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин и ответственны за снижение уровня глюкозы в крови, становятся клетками-мишенями для вируса и подвержены разрушению. "Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше", – рассказала Шокур.Кроме того, по ее словам, состояние, вызванное COVID-19, сопровождается развитием воспаления, которое усиливается производством активных форм кислорода. "Это приводит к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается и повышается инсулинорезистентность", – объяснила эндокринолог."К тому же побочные эффекты многих противовирусных и гормональных препаратов для лечения коронавирусной инфекции связаны с повышением уровня глюкозы крови", – добавила она.При легком течении коронавирусной инфекции риск развития осложнений, в том числе и сахарного диабета, ниже. "Недавние исследования показали, что при тяжелом течении COVID-19 у 17% пациентов возникают поражения поджелудочной железы. Пациенты, перенесшие встречу с вирусом бессимптомно или в легкой форме, подвержены риску развития сахарного диабета только в 1-2% случаев", – заключила врач.

https://ru.sputnik.md/20211117/rossia-uchenye-lekarstvo-delta-shtamm-koronavirus-46484954.html

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диабет, сахарный диабет