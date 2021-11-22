https://ru.sputnik.md/20211122/deputat-pas-moldova-vernetsya-k-grafiku-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-46617003.html

Депутат PAS: Молдова вернется к графику повышения пенсионного возраста

Депутат PAS: Молдова вернется к графику повышения пенсионного возраста

Пенсионный возраст будет постепенно увеличиваться, вместе с тем появится возможность выйти на пенсию до его достижения.

2021-11-22T16:32+0200

2021-11-22T16:32+0200

2021-11-22T16:43+0200

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Власти Молдовы планируют вернуться к графику постепенного повышения пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин, а пенсия будет индексироваться один раз в год фиксированной суммой, одинаковой для всех пенсионеров. Также у граждан появится возможность выходить на заслуженный отдых до достижения пенсионного возраста при наличии необходимого трудового стажа. Законопроект о новой пенсионной реформе в Молдове представил в понедельник на брифинге глава парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун.Перед тем как представить проект, Перчун заявил, что задача ответственных политиков – принимать взвешенные решения исходя из объективных условий.По его словам, для возврата к графику повышения пенсионного возраста есть масса причин."В Молдове на протяжении последних лет уменьшается количество людей, которые работают и выплачивают взносы социального страхования. Если в 2014 году в стране на одного пенсионера приходилось 1,38 работающих, то сейчас этот показатель на уровне 1,23. Мы приближаемся к соотношению 1:1″, – заявил Перчун.По словам депутата, ежегодно трансферты из госбюджета в бюджет социального страхования растут."Это ставит под угрозу выплату пенсий в Молдове", – говорит депутат.Он заявил, что сохранение пенсионного возраста на том же уровне будет означать дополнительные расходы в размере более миллиарда леев ежегодно.PAS, как утверждает Перчун, приняли решение предоставить людям вне зависимости от возраста возможность выходить на пенсию по достижении определенного трудового стажа.На практике, по словам депутата, это позволит тем, кто начал трудовую карьеру в 17-18 лет, выходить на пенсию в 56, 57, 58 лет.Тем же законопроектом будет изменена формула индексации пенсии таким образом, чтобы большинство пенсионеров получали не просто повышение в зависимости от инфляции, а реальный рост пенсии с каждым годом.Парламент, по его словам, проголосует за такой проект, как только получит отзыв правительства.Напомним, согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин должен был быть увеличен до 63 лет. Планировалось поэтапно уровнять эту планку и для женщин. Так, с 1 июля 2020 года они начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет.В соответствии с утвержденным графиком верхняя возрастная планка должна была повышаться и далее, пока не возросла бы до 63 лет. Достигнуть этого показателя планировали к 1 июля 2028 года.Для того чтобы получать полную пенсию, необходим стаж работы 34 года для мужчин и 32 года для женщин. При этом минимальный стаж для выхода на пенсию должен быть не менее 15 лет.В декабре 2020 года депутаты парламента проголосовали за законопроект Партии социалистов о снижении пенсионного возраста в Молдове. Предусматривалось, что снижение составит до 57 лет для женщин и до 62 – для мужчин.

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https://ru.sputnik.md/20201216/pensionnyy-vozrast-budet-snizhen-chto-reshili-v-parlamente-32917279.html

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