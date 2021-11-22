https://ru.sputnik.md/20211122/deputat-pas-moldova-vernetsya-k-grafiku-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-46617003.html
Депутат PAS: Молдова вернется к графику повышения пенсионного возраста
Депутат PAS: Молдова вернется к графику повышения пенсионного возраста
Пенсионный возраст будет постепенно увеличиваться, вместе с тем появится возможность выйти на пенсию до его достижения.
2021-11-22T16:32+0200
2021-11-22T16:32+0200
2021-11-22T16:43+0200
пенсии
пенсионный возраст
общество
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молдова
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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Власти Молдовы планируют вернуться к графику постепенного повышения пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин, а пенсия будет индексироваться один раз в год фиксированной суммой, одинаковой для всех пенсионеров. Также у граждан появится возможность выходить на заслуженный отдых до достижения пенсионного возраста при наличии необходимого трудового стажа. Законопроект о новой пенсионной реформе в Молдове представил в понедельник на брифинге глава парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун.Перед тем как представить проект, Перчун заявил, что задача ответственных политиков – принимать взвешенные решения исходя из объективных условий.По его словам, для возврата к графику повышения пенсионного возраста есть масса причин."В Молдове на протяжении последних лет уменьшается количество людей, которые работают и выплачивают взносы социального страхования. Если в 2014 году в стране на одного пенсионера приходилось 1,38 работающих, то сейчас этот показатель на уровне 1,23. Мы приближаемся к соотношению 1:1″, – заявил Перчун.По словам депутата, ежегодно трансферты из госбюджета в бюджет социального страхования растут."Это ставит под угрозу выплату пенсий в Молдове", – говорит депутат.Он заявил, что сохранение пенсионного возраста на том же уровне будет означать дополнительные расходы в размере более миллиарда леев ежегодно.PAS, как утверждает Перчун, приняли решение предоставить людям вне зависимости от возраста возможность выходить на пенсию по достижении определенного трудового стажа.На практике, по словам депутата, это позволит тем, кто начал трудовую карьеру в 17-18 лет, выходить на пенсию в 56, 57, 58 лет.Тем же законопроектом будет изменена формула индексации пенсии таким образом, чтобы большинство пенсионеров получали не просто повышение в зависимости от инфляции, а реальный рост пенсии с каждым годом.Парламент, по его словам, проголосует за такой проект, как только получит отзыв правительства.Напомним, согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин должен был быть увеличен до 63 лет. Планировалось поэтапно уровнять эту планку и для женщин. Так, с 1 июля 2020 года они начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет.В соответствии с утвержденным графиком верхняя возрастная планка должна была повышаться и далее, пока не возросла бы до 63 лет. Достигнуть этого показателя планировали к 1 июля 2028 года.Для того чтобы получать полную пенсию, необходим стаж работы 34 года для мужчин и 32 года для женщин. При этом минимальный стаж для выхода на пенсию должен быть не менее 15 лет.В декабре 2020 года депутаты парламента проголосовали за законопроект Партии социалистов о снижении пенсионного возраста в Молдове. Предусматривалось, что снижение составит до 57 лет для женщин и до 62 – для мужчин.
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https://ru.sputnik.md/20200626/s-1-iyulya-v-moldove-povyshaetsya-pensionniy-vozrast-dlya-zhenschin-30739659.html
https://ru.sputnik.md/20201216/pensionnyy-vozrast-budet-snizhen-chto-reshili-v-parlamente-32917279.html
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пенсии, пенсионный возраст, в молдове, молдова
Депутат PAS: Молдова вернется к графику повышения пенсионного возраста
16:32 22.11.2021 (обновлено: 16:43 22.11.2021)
Пенсионный возраст в Молдове будет постепенно увеличиваться, вместе с тем появится возможность выйти на пенсию до его достижения.
КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Власти Молдовы планируют вернуться к графику постепенного повышения пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин, а пенсия будет индексироваться один раз в год фиксированной суммой, одинаковой для всех пенсионеров. Также у граждан появится возможность выходить на заслуженный отдых до достижения пенсионного возраста при наличии необходимого трудового стажа. Законопроект о новой пенсионной реформе в Молдове представил в понедельник на брифинге глава парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун.
Перед тем как представить проект, Перчун заявил, что задача ответственных политиков – принимать взвешенные решения исходя из объективных условий.
"Именно таким подходом мы руководствуемся сейчас, когда пересматриваем закон, который был принят в декабре 2020 года. Тогда реформа по пересмотру пенсионного возраста была сорвана. Этот проект закона был принят без отзыва правительства, значит, он изначально неконституционен", – заявил Перчун.
По его словам, для возврата к графику повышения пенсионного возраста есть масса причин.
"В Молдове на протяжении последних лет уменьшается количество людей, которые работают и выплачивают взносы социального страхования. Если в 2014 году в стране на одного пенсионера приходилось 1,38 работающих, то сейчас этот показатель на уровне 1,23. Мы приближаемся к соотношению 1:1″, – заявил Перчун.
По словам депутата, ежегодно трансферты из госбюджета в бюджет социального страхования растут.
"Это ставит под угрозу выплату пенсий в Молдове", – говорит депутат.
Он заявил, что сохранение пенсионного возраста на том же уровне будет означать дополнительные расходы в размере более миллиарда леев ежегодно.
"В ближайшие 20 лет число людей старше 60 лет достигнет 33%. А число людей старше 65 лет вырастет с 15% до 24%. В этих тяжелых условиях мы считаем, что единственным разумным шагом будет восстановление графика роста пенсионного возраста. Это вписывается в глобальный тренд", – считает парламентарий
PAS, как утверждает Перчун, приняли решение предоставить людям вне зависимости от возраста возможность выходить на пенсию по достижении определенного трудового стажа.
"Этим проектом мы учредим пенсию по длительному стажу, для женщин это на три года больше, чем необходимый трудовой стаж (35,6 лет), для мужчин (39 лет) – на пять лет больше предусмотренного минимального стажа. Вне зависимости от возраста люди с таким стажем смогут выходить на пенсию и получать ее в полном объеме", — заявил Перчун.
На практике, по словам депутата, это позволит тем, кто начал трудовую карьеру в 17-18 лет, выходить на пенсию в 56, 57, 58 лет.
Тем же законопроектом будет изменена формула индексации пенсии таким образом, чтобы большинство пенсионеров получали не просто повышение в зависимости от инфляции, а реальный рост пенсии с каждым годом.
"Индексация будет проходить раз в год, исходя из инфляции за предыдущий год и коэффициента от реального роста экономики за предыдущий год. Индексация будет производиться фиксированной суммой, одинаковой для всех пенсионеров", — заявил Перчун.
Парламент, по его словам, проголосует за такой проект, как только получит отзыв правительства.
Напомним, согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин должен был быть увеличен до 63 лет. Планировалось поэтапно уровнять эту планку и для женщин. Так, с 1 июля 2020 года они начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет.
В соответствии с утвержденным графиком верхняя возрастная планка должна была повышаться и далее, пока не возросла бы до 63 лет. Достигнуть этого показателя планировали к 1 июля 2028 года.
Для того чтобы получать полную пенсию, необходим стаж работы 34 года для мужчин и 32 года для женщин. При этом минимальный стаж для выхода на пенсию должен быть не менее 15 лет.
В декабре 2020 года депутаты парламента проголосовали за законопроект Партии социалистов о снижении пенсионного возраста в Молдове. Предусматривалось, что снижение составит до 57 лет для женщин и до 62 – для мужчин.