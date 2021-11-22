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Где в Кишиневе 22 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 22 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 22 и 23 ноября.
2021-11-22T09:50+0200
2021-11-22T09:58+0200
мобильный пункт
вакцинация
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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 22 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на Московском проспекте у "Афганского парка".Автобус будет располагаться в Трушенах на улице Штефан чел Маре, 1, у ТЦ Zurzulea.Где будут находиться пункты вакцинации 23 ноябряТроллейбус разместится в секторе Центр, на перекрестке улицы Миорица и Хынчештского шоссе, напротив жилищного комплекса "Миорица".Автобус будет располагаться в Бубуечь, на улице Т. Бубуег у здания мэрии.Вакцинация от коронавируса в МолдовеВ Молдове к 21 ноября применены 1 590 186 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 915 802 человека.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 18 ноября в Молдове стала возможной вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer, но только с согласия родителей или опекуна.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в том числе в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20211108/obyazatelnaya-vaktsinatsiya-ukraina-neprivit-uchitely-otstranyat-rabota-46247752.html
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Евгений Чебан
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мобильный пункт, вакцинация

Где в Кишиневе 22 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

09:50 22.11.2021 (обновлено: 09:58 22.11.2021)
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
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Евгений Чебан
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 22 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на Московском проспекте у "Афганского парка".
Автобус будет располагаться в Трушенах на улице Штефан чел Маре, 1, у ТЦ Zurzulea.

Где будут находиться пункты вакцинации 23 ноября

Троллейбус разместится в секторе Центр, на перекрестке улицы Миорица и Хынчештского шоссе, напротив жилищного комплекса "Миорица".
Автобус будет располагаться в Бубуечь, на улице Т. Бубуег у здания мэрии.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

В Молдове к 21 ноября применены 1 590 186 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 915 802 человека.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Vaccinare anti-COVID în România – doza 3 - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 18 ноября в Молдове стала возможной вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer, но только с согласия родителей или опекуна.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в том числе в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
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