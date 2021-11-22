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Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса
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По мнению директора Центра Гамалеи, темпы вакцинации необходимо наращивать.
КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Пандемия COVID-19 закончится, когда у 70-75% населения будет необходимое количество антител, об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.
По его мнению, темпы вакцинации следует увеличить.
"Пандемия… если она вызвана возбудителем, который передается воздушно-капельным путем... закончится, когда будет провакцинировано 70-75% населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. Тогда эпидемический процесс будет самозатухающим, а не разгорающимся, коим он является в настоящее время", - сказал Гинцбург.
Соответственно, для достижения этих показателей "темпы вакцинации, которые сейчас существуют, надо увеличить по крайней мере в 3-4 раза", уточнил он.
Гинцбург также сообщил, когда планируется подать пакет документов для исследования вакцины о коронавируса среди детей от шести до 11 лет. По словам директора Центра Гамалеи, пакет документов, которые подтверждают эффективность и безопасность варианта вакцины "Спутник V" для детей от 12 до 17 лет, в Минздрав уже поступил.
"Как мы получим одобрение на те исследования, которые мы провели для этой группы детей, то это позволит, с одной стороны, использовать этот препарат в гражданском обороте, естественно, с полного согласия не только ребенка, но и его родителей. А также позволит нам подать следующий уже готовый пакет документов, который будет направлен на исследование данного препарата, "Спутника V", разведенного в определенное количество раз, для исследования на группе детей в возрасте от 11 до шести лет", - сказал он.
Гинцбург также заявил, что антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых.
"В результате этих клинических исследований было показано, что подростки в возрасте 17-12 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V", - уточнил он.
По словам Гинцбурга, вакцина для подростков представляет собой "Спутник V", разведенный в пять раз.
"В результате этих клинических исследований было показано, что подростки в возрасте 17-12 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V", - уточнил он.
По словам Гинцбурга, вакцина для подростков представляет собой "Спутник V", разведенный в пять раз.
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года, препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". В России созданы и другие вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Четвертую российскую вакцину, "Спутник Лайт", зарегистрировали в начале мая. А В конце августа российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".