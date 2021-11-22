https://ru.sputnik.md/20211122/gintsburg-rasskazal-kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa-46625766.html

Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

По мнению директора Центра Гамалеи, темпы вакцинации необходимо наращивать.

2021-11-22T23:00+0200

2021-11-22T23:00+0200

2021-11-22T23:00+0200

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вакцинация

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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Пандемия COVID-19 закончится, когда у 70-75% населения будет необходимое количество антител, об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.По его мнению, темпы вакцинации следует увеличить.Соответственно, для достижения этих показателей "темпы вакцинации, которые сейчас существуют, надо увеличить по крайней мере в 3-4 раза", уточнил он.Гинцбург также сообщил, когда планируется подать пакет документов для исследования вакцины о коронавируса среди детей от шести до 11 лет. По словам директора Центра Гамалеи, пакет документов, которые подтверждают эффективность и безопасность варианта вакцины "Спутник V" для детей от 12 до 17 лет, в Минздрав уже поступил.Гинцбург также заявил, что антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых."В результате этих клинических исследований было показано, что подростки в возрасте 17-12 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V", - уточнил он.По словам Гинцбурга, вакцина для подростков представляет собой "Спутник V", разведенный в пять раз.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года, препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". В России созданы и другие вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Четвертую российскую вакцину, "Спутник Лайт", зарегистрировали в начале мая. А В конце августа российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

https://ru.sputnik.md/20211121/natalya-oreyro-vaktsinirovalas-sputnik-v-46586261.html

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