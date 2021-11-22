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Год президентства Санду и первые шаги кабмина: есть ли у власти шансы на успех
Год президентства Санду и первые шаги кабмина: есть ли у власти шансы на успех
Эксперт проанализировал год президентства Майи Санду, а также первые 100 дней правительства Молдовы под руководством Натальи Гаврилицы
2021-11-22T21:05+0200
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Противоречий как в молдавском обществе, так и в политической жизни страны – более, чем достаточно. Это касается и различных взглядов граждан на внешнеполитическую повестку развития нашей страны, так и внутренних проблем, которые несколькими "водоразделами" никак не дают сформироваться в республике гражданской нации, которая является фундаментом будущей успешности любого государства. Складывается впечатление, что народ и власть – два разных понятия в республике, причем уже очень давно. А, идя на выборы, многие граждане страны руководствуются принципами "из двух зол выбираем меньшее". Есть ли вообще шансы на оздоровление политической системы в Молдове, либо знакомые всем лица так и продолжат сменять друг друга во властных креслах? Почему граждане Молдовы так слабо доверяют государственным институтам? Есть ли шансы на успех у власти, либо все ограничится лозунгами о светлом европейском будущем? Эти и другие вопросы обсудили с публицистом Владимиром Цеслюком.
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Андрей Петрик
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в молдове, видео, майя санду, наталья гаврилица

Год президентства Санду и первые шаги кабмина: есть ли у власти шансы на успех

21:05 22.11.2021
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперт проанализировал год президентства Майи Санду, а также первые 100 дней правительства Молдовы под руководством Натальи Гаврилицы.
Противоречий как в молдавском обществе, так и в политической жизни страны – более, чем достаточно. Это касается и различных взглядов граждан на внешнеполитическую повестку развития нашей страны, так и внутренних проблем, которые несколькими "водоразделами" никак не дают сформироваться в республике гражданской нации, которая является фундаментом будущей успешности любого государства.
Складывается впечатление, что народ и власть – два разных понятия в республике, причем уже очень давно. А, идя на выборы, многие граждане страны руководствуются принципами "из двух зол выбираем меньшее".
Есть ли вообще шансы на оздоровление политической системы в Молдове, либо знакомые всем лица так и продолжат сменять друг друга во властных креслах? Почему граждане Молдовы так слабо доверяют государственным институтам? Есть ли шансы на успех у власти, либо все ограничится лозунгами о светлом европейском будущем? Эти и другие вопросы обсудили с публицистом Владимиром Цеслюком.
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