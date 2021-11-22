https://ru.sputnik.md/20211122/god-prezidentstva-sandu-pervye-shagi-kabmin-vlasti-shansy-moldova-uspekh-46627870.html

Год президентства Санду и первые шаги кабмина: есть ли у власти шансы на успех

Год президентства Санду и первые шаги кабмина: есть ли у власти шансы на успех

Эксперт проанализировал год президентства Майи Санду, а также первые 100 дней правительства Молдовы под руководством Натальи Гаврилицы

2021-11-22T21:05+0200

2021-11-22T21:05+0200

2021-11-22T21:05+0200

радио

в молдове

майя санду

наталья гаврилица

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Противоречий как в молдавском обществе, так и в политической жизни страны – более, чем достаточно. Это касается и различных взглядов граждан на внешнеполитическую повестку развития нашей страны, так и внутренних проблем, которые несколькими "водоразделами" никак не дают сформироваться в республике гражданской нации, которая является фундаментом будущей успешности любого государства. Складывается впечатление, что народ и власть – два разных понятия в республике, причем уже очень давно. А, идя на выборы, многие граждане страны руководствуются принципами "из двух зол выбираем меньшее". Есть ли вообще шансы на оздоровление политической системы в Молдове, либо знакомые всем лица так и продолжат сменять друг друга во властных креслах? Почему граждане Молдовы так слабо доверяют государственным институтам? Есть ли шансы на успех у власти, либо все ограничится лозунгами о светлом европейском будущем? Эти и другие вопросы обсудили с публицистом Владимиром Цеслюком.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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