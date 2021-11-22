https://ru.sputnik.md/20211122/god-prezidentstva-sandu-pervye-shagi-kabmin-vlasti-shansy-moldova-uspekh-46627870.html
Год президентства Санду и первые шаги кабмина: есть ли у власти шансы на успех
Год президентства Санду и первые шаги кабмина: есть ли у власти шансы на успех
Эксперт проанализировал год президентства Майи Санду, а также первые 100 дней правительства Молдовы под руководством Натальи Гаврилицы
2021-11-22T21:05+0200
2021-11-22T21:05+0200
2021-11-22T21:05+0200
радио
в молдове
майя санду
наталья гаврилица
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Противоречий как в молдавском обществе, так и в политической жизни страны – более, чем достаточно. Это касается и различных взглядов граждан на внешнеполитическую повестку развития нашей страны, так и внутренних проблем, которые несколькими "водоразделами" никак не дают сформироваться в республике гражданской нации, которая является фундаментом будущей успешности любого государства. Складывается впечатление, что народ и власть – два разных понятия в республике, причем уже очень давно. А, идя на выборы, многие граждане страны руководствуются принципами "из двух зол выбираем меньшее". Есть ли вообще шансы на оздоровление политической системы в Молдове, либо знакомые всем лица так и продолжат сменять друг друга во властных креслах? Почему граждане Молдовы так слабо доверяют государственным институтам? Есть ли шансы на успех у власти, либо все ограничится лозунгами о светлом европейском будущем? Эти и другие вопросы обсудили с публицистом Владимиром Цеслюком.
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Андрей Петрик
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
в молдове, видео, майя санду, наталья гаврилица
Год президентства Санду и первые шаги кабмина: есть ли у власти шансы на успех
Эксперт проанализировал год президентства Майи Санду, а также первые 100 дней правительства Молдовы под руководством Натальи Гаврилицы.
Противоречий как в молдавском обществе, так и в политической жизни страны – более, чем достаточно. Это касается и различных взглядов граждан на внешнеполитическую повестку развития нашей страны, так и внутренних проблем, которые несколькими "водоразделами" никак не дают сформироваться в республике гражданской нации, которая является фундаментом будущей успешности любого государства.
Складывается впечатление, что народ и власть – два разных понятия в республике, причем уже очень давно. А, идя на выборы, многие граждане страны руководствуются принципами "из двух зол выбираем меньшее".
Есть ли вообще шансы на оздоровление политической системы в Молдове, либо знакомые всем лица так и продолжат сменять друг друга во властных креслах? Почему граждане Молдовы так слабо доверяют государственным институтам? Есть ли шансы на успех у власти, либо все ограничится лозунгами о светлом европейском будущем? Эти и другие вопросы обсудили с публицистом Владимиром Цеслюком.