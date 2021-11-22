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https://ru.sputnik.md/20211122/granitsa-pomnit-svoikh-geroev-46606596.html
Граница помнит своих героев
Граница помнит своих героев
На севере Молдовы появился памятник в честь героя первых дней Великой Отечественной войны, пограничника Владимира Чертоганова
2021-11-22T13:55+0200
2021-11-22T14:19+0200
в молдове
граница
герои
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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Уходящий 2021 год был ознаменован скорбным юбилеем – 80-летием со дня начала Великой Отечественной войны. Наряду с трагическими событиями, оборвавшими мирную жизнь нашего народа, мы вспоминали и героев, первыми встретивших вражеские полчища жарким летом 1941-го года.Одним из них был уроженец Казахстана, комсорг 4-й заставы 24-го Бельцкого пограничного отряда, красноармеец Владимир Чертоганов. Ранним утром 22 июня, находясь на боевом дежурстве, он первым заметил переправлявшиеся через Прут лодки румынских захватчиков. Открыв огонь, он дал возможность своим боевым товарищам сосредоточиться и развернуться в боевой порядок для отражения атаки. Будучи тяжело раненым, ефрейтор Чертоганов поля боя не покинул. Скончался от ран 24 июня 1941 года в Бельцах.В середине 1960-х годов память героя-пограничника увековечили на заставе у села Щербака. В рамках работ по развитию гидроэнергетики, в начале 1970-х годов территория заставы подверглась затоплению, памятник ефрейтору Чертоганову демонтировали и с тех пор о нем ничего не было известно.В год 80-летия начала Великой Отечественной войны, члены общественного движения "Чтобы помнить" из Единецкого района решили восстановить историческую справедливость. При поддержке примэрии села Новые Куконешты, на перекрестке дорог, у здания действующей заставы Пограничной полиции РМ, активисты установили памятный знак в честь подвига Владимира Чертоганова и его боевых товарищей. Гранитные плиты с текстом на двух языках венчает пятиконечная красная звезда, а рядом, словно в почетном карауле, стоят два пограничных столба – советский и молдавский.В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители Дондюшанского и Единецкого районов, экс-министр обороны РМ, председатель Союза офицеров РМ Виктор Гайчук, представители Посольства России в Республике Молдова, члены ветеранских организаций воинов-интернационалистов из Рышканского, Единецкого, Дондюшанского и Бричанского районов. Троекратный оружейный салют почтил светлую солдатскую память героев, отдавших свои жизни в первые дни Великой Отечественной войны.
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Алексей Петрович
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в молдове, граница, герои

Граница помнит своих героев

13:55 22.11.2021 (обновлено: 14:19 22.11.2021)
© Photo : Алексей ПетровичВ торжественной церемонии приняли участие ветераны из 4-х районов республики
В торжественной церемонии приняли участие ветераны из 4-х районов республики - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© Photo : Алексей Петрович
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Алексей Петрович - Sputnik Молдова
Алексей Петрович
Все материалы
На севере Молдовы появился памятник в честь героя первых дней Великой Отечественной войны, пограничника Владимира Чертоганова.
КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Уходящий 2021 год был ознаменован скорбным юбилеем – 80-летием со дня начала Великой Отечественной войны. Наряду с трагическими событиями, оборвавшими мирную жизнь нашего народа, мы вспоминали и героев, первыми встретивших вражеские полчища жарким летом 1941-го года.
Одним из них был уроженец Казахстана, комсорг 4-й заставы 24-го Бельцкого пограничного отряда, красноармеец Владимир Чертоганов. Ранним утром 22 июня, находясь на боевом дежурстве, он первым заметил переправлявшиеся через Прут лодки румынских захватчиков. Открыв огонь, он дал возможность своим боевым товарищам сосредоточиться и развернуться в боевой порядок для отражения атаки. Будучи тяжело раненым, ефрейтор Чертоганов поля боя не покинул. Скончался от ран 24 июня 1941 года в Бельцах.
В середине 1960-х годов память героя-пограничника увековечили на заставе у села Щербака. В рамках работ по развитию гидроэнергетики, в начале 1970-х годов территория заставы подверглась затоплению, памятник ефрейтору Чертоганову демонтировали и с тех пор о нем ничего не было известно.
© Photo : Алексей ПетровичГранитные плиты венчает пятиконечная звезда, а рядом установлены два пограничных столба
Гранитные плиты венчает пятиконечная звезда, а рядом установлены два пограничных столба - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
Гранитные плиты венчает пятиконечная звезда, а рядом установлены два пограничных столба
© Photo : Алексей Петрович
В год 80-летия начала Великой Отечественной войны, члены общественного движения "Чтобы помнить" из Единецкого района решили восстановить историческую справедливость. При поддержке примэрии села Новые Куконешты, на перекрестке дорог, у здания действующей заставы Пограничной полиции РМ, активисты установили памятный знак в честь подвига Владимира Чертоганова и его боевых товарищей. Гранитные плиты с текстом на двух языках венчает пятиконечная красная звезда, а рядом, словно в почетном карауле, стоят два пограничных столба – советский и молдавский.
© Photo : Алексей ПетровичЦветы к подножию памятного знака
Цветы к подножию памятного знака - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
Цветы к подножию памятного знака
© Photo : Алексей Петрович
В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители Дондюшанского и Единецкого районов, экс-министр обороны РМ, председатель Союза офицеров РМ Виктор Гайчук, представители Посольства России в Республике Молдова, члены ветеранских организаций воинов-интернационалистов из Рышканского, Единецкого, Дондюшанского и Бричанского районов. Троекратный оружейный салют почтил светлую солдатскую память героев, отдавших свои жизни в первые дни Великой Отечественной войны.
© Photo : Алексей ПетровичНе отступив, геройски погиб
Не отступив, геройски погиб - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
Не отступив, геройски погиб
© Photo : Алексей Петрович
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