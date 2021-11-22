https://ru.sputnik.md/20211122/igor-grosu-primet-uchastie-v-mezhparlamentskoy-assamblee-sng-46613566.html

Игорь Гросу примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ

Игорь Гросу примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ

Спикер молдавского парламента будет участвовать в ассамблее по видеосвязи, а делегацию парламента Молдовы в Санкт-Петербурге возглавит другой депутат PAS.

2021-11-22T15:32+0200

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снг

игорь гросу

мпа снг

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу примет участие в Межпарламентской Ассамблее Содружества независимых государств (СНГ), которая пройдет 25–26 ноября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба секретариата совета МПА СНГ.Спикер молдавского парламента подключится к сессии по видеосвязи. Делегацию парламента Молдовы, которая будет участвовать в ассамблее в очном формате, возглавит депутат Партии "Действие и солидарность" (PAS) Владимир Боля.В мероприятиях, которые будут проходить в очном формате под председательством главы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко, предполагается участие парламентских делегаций во главе с руководителями парламентов стран — участниц СНГ, представителей международных организаций, ученых и экспертов.В очном формате в сессии, как ожидается, примут участие главы парламентов: Азербайджана — Сагиба Гафарова, Армении — Ален Симонян, верхних палат парламентов Казахстана — Маулен Ашимбаев, Узбекистана — Танзила Нарбаева, Туркменистана — Гульшат Маммедова, а также заместитель председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Аида Касымалиева.Планируется, что по видеосвязи, помимо Игоря Гросу, к ним присоединятся председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали и руководитель делегации Мажилиса Парламента Казахстана Айгуль Куспан.В рамках сессии 25 ноября пройдут заседания постоянных комиссий МПА СНГ по социальной политике и правам человека; по политическим вопросам и международному сотрудничеству и по экономике и финансам. Парламентарии и эксперты обсудят ход текущей работы над модельными законопроектами в данных областях и предложения по включению в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на очередной период.В этот же день состоится открытие международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития".

https://ru.sputnik.md/20211119/moldova-autsayder-reyting-investitsiy-rf-strany-sng-46548049.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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