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Иск грозит компании Трампа за махинации с недвижимостью
Иск грозит компании Трампа за махинации с недвижимостью
Прокуроры подозревают одну из фирм экс-президента США в уклонении от налогов.
2021-11-22T22:45+0200
2021-11-22T22:45+0200
экономика
в мире
сша
дональд трамп
недвижимость
иск
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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Иск против компании Trump Organization, принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу, может подать прокуратура Нью-Йорка. Фирма подозревается в предоставлении разных оценок стоимости недвижимости с целью уклонения от налогов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.Ранее в суде Нью-Йорка прокуратура США предъявила обвинения Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу в нарушении налогового законодательства, эти факты имели место в течение 15 лет.Газета New York Times со ссылкой на источники также сообщала, что прокуратура округа Уэстчестер в Нью-Йорке проводила проверку финансовых операций принадлежащего Trump Organization гольф-клуба.Причиной интереса к имуществу компании, пишет газета, стало то, что Trump Organization предоставила совершенное разные суммы при оценке офисного здания на Уолл-стрит. Так, для кредиторов сумма составляла 527 миллионов долларов, в то время как для налоговых органов - только 16,7 миллиона. Прокуроры подозревают, что компания намеренно искажала данные о стоимости недвижимости, чтобы сократить выплачиваемые за нее налоги или получить налоговые льготы. Подобная ситуация была зафиксирована с гольф-клубом Трампа в Калифорнии и поместьем в пригороде Нью-Йорка.Теперь, отмечают источники, прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс рассматривает возможность подачи судебного иска против компании, а окружная прокуратура Манхэттена созвала новую комиссию присяжных, которая может проголосовать за уголовное обвинение. Большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, в 2020 году затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Ранее Вэнс заявлял, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа, чтобы раскрыть потенциальные нарушения им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам. В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что расследование в отношении организации Трампа переквалифицировано из гражданского в уголовное.
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в мире, сша, дональд трамп, недвижимость, иск

Иск грозит компании Трампа за махинации с недвижимостью

22:45 22.11.2021
© Sputnik / Сергей МамонтовTrump International Hotel в Вашингтоне.
Trump International Hotel в Вашингтоне. - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Прокуроры подозревают одну из фирм экс-президента США в уклонении от налогов.
КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Иск против компании Trump Organization, принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу, может подать прокуратура Нью-Йорка. Фирма подозревается в предоставлении разных оценок стоимости недвижимости с целью уклонения от налогов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Ранее в суде Нью-Йорка прокуратура США предъявила обвинения Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу в нарушении налогового законодательства, эти факты имели место в течение 15 лет.Газета New York Times со ссылкой на источники также сообщала, что прокуратура округа Уэстчестер в Нью-Йорке проводила проверку финансовых операций принадлежащего Trump Organization гольф-клуба.
Причиной интереса к имуществу компании, пишет газета, стало то, что Trump Organization предоставила совершенное разные суммы при оценке офисного здания на Уолл-стрит. Так, для кредиторов сумма составляла 527 миллионов долларов, в то время как для налоговых органов - только 16,7 миллиона. Прокуроры подозревают, что компания намеренно искажала данные о стоимости недвижимости, чтобы сократить выплачиваемые за нее налоги или получить налоговые льготы. Подобная ситуация была зафиксирована с гольф-клубом Трампа в Калифорнии и поместьем в пригороде Нью-Йорка.
Теперь, отмечают источники, прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс рассматривает возможность подачи судебного иска против компании, а окружная прокуратура Манхэттена созвала новую комиссию присяжных, которая может проголосовать за уголовное обвинение.
Большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, в 2020 году затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Ранее Вэнс заявлял, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа, чтобы раскрыть потенциальные нарушения им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам. В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что расследование в отношении организации Трампа переквалифицировано из гражданского в уголовное.
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