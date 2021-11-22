https://ru.sputnik.md/20211122/italii-tretyu-dozu-vaktsiny-covid-19-mozhno-poluchit-spustya-5-mesyatsev-46628073.html
В Италии третью дозу вакцины от COVID-19 можно получить на месяц раньше
В Италии третью дозу вакцины от COVID-19 можно получить на месяц раньше
Возможность сократить интервал для получения третьей дозы на месяц допустил сотрудник Минздрава Италии.
2021-11-22T23:30+0200
2021-11-22T23:30+0200
2021-11-22T23:30+0200
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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса в Италии можно будет получить спустя пять месяцев, а не полгода после завершения первого цикла вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, передает РИА Новости.О том, что возможно на месяц сократить рекомендуемый интервал для получения третьей дозы на прошлой неделе заявил глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии Джованни Рецца."Это не должно иметь отрицательных эффектов и ускорит кампанию" по вакцинаци, отметил он на пресс-конференции.Власти Италии в настоящее время намерены вакцинировать 90% населения. Полностью завершили иммунизацию более 45,7 миллиона граждан, то есть 84,6% населения в возрасте старше 12 лет. С сентября проходит ревакцинация граждан старше 60 лет и медицинского персонала. Бустерную дозу получили уже более 3,3 миллиона итальянцев. С понедельника она стала доступна для жителей старше 40 лет. Кроме того, для людей с тяжелыми проблемами со здоровьем применяется дополнительная доза препарата, которая показана спустя как минимум 28 дней после завершения цикла вакцинации. Ей воспользовались 690 тысяч человек, это 77% от запланированного числа граждан.
https://ru.sputnik.md/20211119/moldavane-rabotayuschie-italy-greece-budut-poluchat-pensii-46533872.html
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в мире, италия
В Италии третью дозу вакцины от COVID-19 можно получить на месяц раньше
Гражданам Италии предоставили возможность сократить интервал для получения третьей дозы до пяти месяцев.
КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса в Италии можно будет получить спустя пять месяцев, а не полгода после завершения первого цикла вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, передает РИА Новости.
"Бустерная доза имеет решающее значение для лучшей защиты нас и всех окружающих. После последнего заключения AIFA (Итальянского агентства по лекарственным средствам) это можно будет сделать через 5 месяцев после завершения первого цикла", - написал он в своем аккаунте в Facebook.
О том, что возможно на месяц сократить рекомендуемый интервал для получения третьей дозы на прошлой неделе заявил глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии Джованни Рецца."Это не должно иметь отрицательных эффектов и ускорит кампанию" по вакцинаци, отметил он на пресс-конференции.
Власти Италии в настоящее время намерены вакцинировать 90% населения. Полностью завершили иммунизацию более 45,7 миллиона граждан, то есть 84,6% населения в возрасте старше 12 лет. С сентября проходит ревакцинация граждан старше 60 лет и медицинского персонала. Бустерную дозу получили уже более 3,3 миллиона итальянцев. С понедельника она стала доступна для жителей старше 40 лет. Кроме того, для людей с тяжелыми проблемами со здоровьем применяется дополнительная доза препарата, которая показана спустя как минимум 28 дней после завершения цикла вакцинации. Ей воспользовались 690 тысяч человек, это 77% от запланированного числа граждан.