https://ru.sputnik.md/20211122/kiku-v-moldove-est-dengi-chtoby-zaplatit-za-gaz-46628296.html

Кику: в Молдове есть деньги, чтобы заплатить за газ

Кику: в Молдове есть деньги, чтобы заплатить за газ

Премьер заявил, что правительство повело себя безответственно, но выход из ситуации с угрозой прекращения поставок газа есть.

2021-11-22T22:13+0200

2021-11-22T22:13+0200

2021-11-22T22:13+0200

экономика

газпром

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КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Деньги на оплату текущих поставок газа у Молдовы есть, но заплатить их будет не так просто, заявил в телевизионном эфире в понедельник экс-премьер Молдовы Ион Кику.Он подчеркнул, что срок действия режима чрезвычайного положения закончился в субботу, и таким образом, у правительства в данный момент нет легальных способов перечислить средства для оплаты поставок газа.Вице-премьер Андрей Спыну повел себя безответственно, заявил экс-премьер. ️Вернувшись в Кишинев после переговоров с "Газпромом" и зная, что возникнут трудности с оплатой текущих поставок газа, Спыну не предпринял ничего, чтобы предотвратить возникновение нового кризиса, сказал Кику.Э️кс-глава правительства упрекнул правительство Гаврилицы в нежелании слышать оппозицию и экспертов и призвал "присмотреться к опыту 2008 года", когда из-за засухи в стране возник дефицит пшеницы. Кику сообщил, что тогда правительство выделило деньги Генинспекторату по ЧС, через который и была закуплена пшеница за рубежом. Таким образом удалось в сжатые сроки преодолеть формальные препятствия для выделения средств.По мнению Кику, "прямо завтра" надо срочно собраться правительству, одобрить и принять в парламенте специальный закон, который позволит оплатить газ."Деньги, слава Богу, есть, в том числе от МВФ, они находятся на счетах Национального банка. Надо успеть до четверга заплатить эти деньги, пока не закончились резервы газа в трубе", — сказал экс-премьер."Газпром" заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часовРоссийское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов."Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов."Очередной срок текущих платежей - сегодня ( в понедельник, прим. ред) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он."Молдовагаз" надеется на помощь властейРанее АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.Там также уточнили, что в настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации."В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", – уточнили в "Молдовагаз".Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газаМолдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.

https://ru.sputnik.md/20211122/pochemu-moldova-ne-zaplatila-za-gaz--pervye-kommentarii-46625853.html

https://ru.sputnik.md/20211122/vadim-cheban-o-probleme-s-postavkoy-gaza-rabotaem-ne-mogu-dat-prognoz-46626918.html

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