https://ru.sputnik.md/20211122/kurs-valyut-na-vtornik-evro-otstupaet-dollar-prodolzhaet-rost-46625231.html

Курс валют на вторник: евро отступает, доллар продолжает рост

Курс валют на вторник: евро отступает, доллар продолжает рост

Евро упадет в цене по отношению к молдавскому лею

2021-11-22T22:20+0200

2021-11-22T22:20+0200

2021-11-22T22:38+0200

экономика

курс валют

доллар

евро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44544180_0:235:3181:2024_1920x0_80_0_0_936273c1b1c1a1c6ff68263ab97a286b.jpg

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 23 ноября. Евро снова упадет в цене, а доллар продолжит рост по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле менее чем на один бан и закрепится на уровне 19,9324 лея.Доллар вырастет на два бана и будет стоить 17,6838 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 23 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2376 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6626 лея. Румынский лей опустится до 4,0271 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211118/finansovaya-blokada-legalizatsiya-kapitalov-tiraspol-kishinev-sporyat-dengakh-46504066.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

курс валют, доллар, евро