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Курс валют на вторник: евро отступает, доллар продолжает рост
Курс валют на вторник: евро отступает, доллар продолжает рост
Евро упадет в цене по отношению к молдавскому лею
2021-11-22T22:20+0200
2021-11-22T22:38+0200
экономика
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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 23 ноября. Евро снова упадет в цене, а доллар продолжит рост по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле менее чем на один бан и закрепится на уровне 19,9324 лея.Доллар вырастет на два бана и будет стоить 17,6838 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 23 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2376 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6626 лея. Румынский лей опустится до 4,0271 в пересчете на национальную валюту.
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на вторник: евро отступает, доллар продолжает рост

22:20 22.11.2021 (обновлено: 22:38 22.11.2021)
© Sputnik / Павел БедняковЗнак доллара
Знак доллара - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 23 ноября. Евро снова упадет в цене, а доллар продолжит рост по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дешевле менее чем на один бан и закрепится на уровне 19,9324 лея.
Доллар вырастет на два бана и будет стоить 17,6838 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.
Что касается остальных валют, то 23 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2376 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6626 лея. Румынский лей опустится до 4,0271 в пересчете на национальную валюту.
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