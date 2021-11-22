https://ru.sputnik.md/20211122/lavrov-ssha-i-evropa-pytayutsya-zapreschat-tretim-stranam-torgovat-s-rossiey-46613413.html

Лавров: США и Европа пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией

Лавров: США и Европа пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией

Лавров: США и Европа пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией

2021-11-22T15:11+0200

2021-11-22T15:11+0200

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сша

европа

сергей лавров

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. США и некоторые страны пытаются запрещать третьим странам торговать и сотрудничать с Россией и Китаем, передает РИА Новости. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Как отметил Лавров, Россия, в отличие от стран Запада, никогда никому из партнеров не советует, с кем дружить, а с кем не общаться."Наши американские коллеги и некоторые европейские (коллеги) по всему свету носятся и требуют прекратить торговлю, экономику, инвестиционное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Россией и Китаем. Это факты, которые они особо не скрывают. Мы никогда подобных условий никому не выдвигаем", – сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-priglasil-lavrova-v-kishinev-s-otvetnym-vizitom-46476736.html

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сша, европа, сергей лавров