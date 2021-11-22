https://ru.sputnik.md/20211122/marina-tauber-biografia-46596951.html
Биография Марины Таубер
Биография Марины Таубер
Кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября 2021 года.
2021-11-22T00:05+0200
2021-11-22T00:05+0200
2021-11-22T00:05+0200
общество
бельцы
местные выборы
выборы
марина таубер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/16/34078789_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_fc63d3b59b5b96f84f6331690490931f.jpg
Марина Таубер родилась 1 мая 1986 года в Кишиневе.В 14 лет Таубер поступила в теннисную Академию Ника Боллетьери в Германии, где училась до 2002 года.C 2003 года училась в Государственном университете физкультуры и спорта, в 2013-2016 годах изучала политические науки в Академии публичного управления при президенте.С 2010 года Таубер была вице-президентом Молдавской федерации тенниса, а в 2011-м заняла пост главы федерации, которой руководила в течение шести лет. Также в 2015-2017 годах была директором Специализированной школы тенниса в молдавской столице.С 2016 года Таубер занялась политикой, войдя в состав социально-политического движения "Равноправие", которое осенью 2016-го было реформировано и превратилось в Партию "Шора". Ее назначили на пост вице-председателя политформирования.В ходе местных выборов весной 2018 года Таубер избрали примаром коммуны Жора де Мижлок в Оргеевском районе.На парламентских выборах 2019 года Таубер баллотировалась по одномандатному округу в Иванче, которые выиграла с серьезным преимуществом, став депутатом парламента. Тогда же, в соответствии с местным законодательством, она оставила пост мэра Жора де Мижлок.В середине сентября 2019 года Таубер задержали в рамках расследования уголовного дела о "банковской краже". Тогда ее поместили под домашний арест. В начале октября 2020 года Антикоррупционная прокуратура объявила о прекращении уголовного преследования по делу о "банковском мошенничестве" в отношении четырех акционеров Unibank, в том числе Таубер.В июле 2021 года по итогам досрочных парламентских выборов Таубер снова прошла в парламент по спискам Партии "Шор".
бельцы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/16/34078789_118:0:2003:1414_1920x0_80_0_0_bc998714bdad80a23e411164a4a5ea5e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бельцы, местные выборы, выборы, марина таубер
Биография Марины Таубер
Кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября 2021 года.
Марина Таубер родилась 1 мая 1986 года в Кишиневе.
В 14 лет Таубер поступила в теннисную Академию Ника Боллетьери в Германии, где училась до 2002 года.
C 2003 года училась в Государственном университете физкультуры и спорта, в 2013-2016 годах изучала политические науки в Академии публичного управления при президенте.
С 2010 года Таубер была вице-президентом Молдавской федерации тенниса, а в 2011-м заняла пост главы федерации, которой руководила в течение шести лет. Также в 2015-2017 годах была директором Специализированной школы тенниса в молдавской столице.
С 2016 года Таубер занялась политикой, войдя в состав социально-политического движения "Равноправие", которое осенью 2016-го было реформировано и превратилось в Партию "Шора". Ее назначили на пост вице-председателя политформирования.
В ходе местных выборов весной 2018 года Таубер избрали примаром коммуны Жора де Мижлок в Оргеевском районе.
На парламентских выборах 2019 года Таубер баллотировалась по одномандатному округу в Иванче, которые выиграла с серьезным преимуществом, став депутатом парламента. Тогда же, в соответствии с местным законодательством, она оставила пост мэра Жора де Мижлок.
В середине сентября 2019 года Таубер задержали
в рамках расследования уголовного дела о "банковской краже". Тогда ее поместили под домашний арест
. В начале октября 2020 года Антикоррупционная прокуратура объявила о прекращении уголовного преследования
по делу о "банковском мошенничестве" в отношении четырех акционеров Unibank, в том числе Таубер.
В июле 2021 года по итогам
досрочных парламентских выборов Таубер снова прошла в парламент по спискам Партии "Шор".