https://ru.sputnik.md/20211122/mid-rf-vyskazalsya-o-zaprete-na-noshenie-georgievskoy-lentochki-v-latvii-46606229.html

МИД РФ высказался о запрете на ношение георгиевской ленточки в Латвии

МИД РФ высказался о запрете на ношение георгиевской ленточки в Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила о намерении отстаивать историческую правду на всех международных площадках.

2021-11-22T12:07+0200

2021-11-22T12:07+0200

2021-11-22T12:07+0200

россия

в мире

россия

запрет

латвия

мария захарова

мид

георгиевская лента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2566/68/25666871_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05053ec534fa8d9b836176a8229b2888.jpg

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Запрет на ношение георгиевской ленточки на публичных мероприятиях в Латвии выставляет в неприглядном свете именно государство, но никак не ленту ветерана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс."Смысл и подоплека этих действий вполне объяснимы. Хотя сложно человеку, знающему историю, эти объяснения понять, но используя логику тех, кто выстраивает подобную политику, объяснить ситуацию можно. Балтийская республика при нынешней администрации в очень многих своих политических и правовых решениях опирается на установки, прямо противоречащие международным правовым принципам, в том числе запрет на дискриминацию. Неспроста георгиевские ленточки запретила именно Латвия, где каждый десятый житель носит позорный статус "не гражданина", - сказала Захарова в ходе онлайн-конференции о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек в МИА "Россия сегодня"."Запрет на ее ношение в одной европейской стране выставляет в неприглядном свете именно это государство, но никак не ленту на лацкане ветерана. Я также могу вас заверить, что мы будем отстаивать историческую правду на всех международных площадках - как мы делали до этого дня, так мы продолжим делать это и далее", - заявила она.Захарова подчеркнула, что запрет символов, имеющих международно-правовую основу и связанных с победой добра над злом – это самое бессмысленное, что можно делать в политике.Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС - организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.

https://ru.sputnik.md/20211111/latvia-georgievskaya-lentochka-46339613.html

https://ru.sputnik.md/20210427/v-rossii-startovala-aktsiya-georgievskaya-lentochka-2021-34546253.html

россия

латвия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, запрет, латвия, мария захарова, мид, георгиевская лента