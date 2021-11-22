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МИД РФ высказался о запрете на ношение георгиевской ленточки в Латвии
МИД РФ высказался о запрете на ношение георгиевской ленточки в Латвии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила о намерении отстаивать историческую правду на всех международных площадках.
2021-11-22T12:07+0200
2021-11-22T12:07+0200
россия
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латвия
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георгиевская лента
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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Запрет на ношение георгиевской ленточки на публичных мероприятиях в Латвии выставляет в неприглядном свете именно государство, но никак не ленту ветерана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс."Смысл и подоплека этих действий вполне объяснимы. Хотя сложно человеку, знающему историю, эти объяснения понять, но используя логику тех, кто выстраивает подобную политику, объяснить ситуацию можно. Балтийская республика при нынешней администрации в очень многих своих политических и правовых решениях опирается на установки, прямо противоречащие международным правовым принципам, в том числе запрет на дискриминацию. Неспроста георгиевские ленточки запретила именно Латвия, где каждый десятый житель носит позорный статус "не гражданина", - сказала Захарова в ходе онлайн-конференции о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек в МИА "Россия сегодня"."Запрет на ее ношение в одной европейской стране выставляет в неприглядном свете именно это государство, но никак не ленту на лацкане ветерана. Я также могу вас заверить, что мы будем отстаивать историческую правду на всех международных площадках - как мы делали до этого дня, так мы продолжим делать это и далее", - заявила она.Захарова подчеркнула, что запрет символов, имеющих международно-правовую основу и связанных с победой добра над злом – это самое бессмысленное, что можно делать в политике.Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС - организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.
https://ru.sputnik.md/20211111/latvia-georgievskaya-lentochka-46339613.html
https://ru.sputnik.md/20210427/v-rossii-startovala-aktsiya-georgievskaya-lentochka-2021-34546253.html
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в мире, россия, запрет, латвия, мария захарова, мид, георгиевская лента

МИД РФ высказался о запрете на ношение георгиевской ленточки в Латвии

12:07 22.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Георгиевская ленточка"
Всероссийская акция Георгиевская ленточка - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила о намерении отстаивать историческую правду на всех международных площадках.
КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Запрет на ношение георгиевской ленточки на публичных мероприятиях в Латвии выставляет в неприглядном свете именно государство, но никак не ленту ветерана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.
"Смысл и подоплека этих действий вполне объяснимы. Хотя сложно человеку, знающему историю, эти объяснения понять, но используя логику тех, кто выстраивает подобную политику, объяснить ситуацию можно. Балтийская республика при нынешней администрации в очень многих своих политических и правовых решениях опирается на установки, прямо противоречащие международным правовым принципам, в том числе запрет на дискриминацию. Неспроста георгиевские ленточки запретила именно Латвия, где каждый десятый житель носит позорный статус "не гражданина", - сказала Захарова в ходе онлайн-конференции о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек в МИА "Россия сегодня".
Георгиевские ленточки - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
Общество
В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленточки
11 ноября, 16:55
"Запрет на ее ношение в одной европейской стране выставляет в неприглядном свете именно это государство, но никак не ленту на лацкане ветерана. Я также могу вас заверить, что мы будем отстаивать историческую правду на всех международных площадках - как мы делали до этого дня, так мы продолжим делать это и далее", - заявила она.
Захарова подчеркнула, что запрет символов, имеющих международно-правовую основу и связанных с победой добра над злом – это самое бессмысленное, что можно делать в политике.

Эти символы живут вне рамок идеологии или узкокорыстной концепции политиков, эти символы выражают идеи, страдания одних ради жизни и блага других...Идею Великой Победы во всем ее многообразии и абсолютности запретить никогда и нигде ни у кого не получится

Мария Захарова - Sputnik Молдова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС - организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.
В Россия сегодня дали старт акции Георгиевская ленточка-2021 - Sputnik Молдова, 1920, 27.04.2021
Россия
В "России сегодня" объявили о старте акции "Георгиевская ленточка-2021"
27 апреля, 14:20
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