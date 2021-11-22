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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
2021-11-22T18:43+0200
2021-11-22T19:55+0200
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КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 655 новых случаев инфицирования COVID-19.Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечены 7 случаев "импорта" инфекции – по два из Польши и Италии, по одному — из России, Украины и Египта.Общее число эпизодов заражения в стране достигло 358 857.У работников системы здравоохранения выявлены 17 случаев инфицирования – у 5 врачей, 7 медсестер и 5 у дополнительного персонала.За минувшие сутки проведено 4515 тестов.Госпитализированы 1822 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 213 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 32).В то же время за сутки выздоровели 750 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 341 043.Минздрав сообщает о 35 погибших. В опубликованном списке указаны смерти за октябрь и ноябрь 2021 года.Общее число скончавшихся на данный момент – 8869.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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Александр Исаев
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:43 22.11.2021 (обновлено: 19:55 22.11.2021)
© Sputnik / Mihai Carauscentrul COVID-19 Chișinău MoldExpo
centrul COVID-19 Chișinău MoldExpo - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 655 новых случаев инфицирования COVID-19.Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Отмечены 7 случаев "импорта" инфекции – по два из Польши и Италии, по одному — из России, Украины и Египта.
Общее число эпизодов заражения в стране достигло 358 857.
У работников системы здравоохранения выявлены 17 случаев инфицирования – у 5 врачей, 7 медсестер и 5 у дополнительного персонала.
За минувшие сутки проведено 4515 тестов.
Госпитализированы 1822 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 213 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 32).
В то же время за сутки выздоровели 750 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 341 043.
Минздрав сообщает о 35 погибших. В опубликованном списке указаны смерти за октябрь и ноябрь 2021 года.
Общее число скончавшихся на данный момент – 8869.
Вирус - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
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20 ноября, 19:03
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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