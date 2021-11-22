https://ru.sputnik.md/20211122/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46622796.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2021-11-22T18:43+0200

2021-11-22T18:43+0200

2021-11-22T19:55+0200

коронавирус

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минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 655 новых случаев инфицирования COVID-19.Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечены 7 случаев "импорта" инфекции – по два из Польши и Италии, по одному — из России, Украины и Египта.Общее число эпизодов заражения в стране достигло 358 857.У работников системы здравоохранения выявлены 17 случаев инфицирования – у 5 врачей, 7 медсестер и 5 у дополнительного персонала.За минувшие сутки проведено 4515 тестов.Госпитализированы 1822 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 213 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 32).В то же время за сутки выздоровели 750 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 341 043.Минздрав сообщает о 35 погибших. В опубликованном списке указаны смерти за октябрь и ноябрь 2021 года.Общее число скончавшихся на данный момент – 8869.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211120/vyvod-uchenye-osobennost-delta-shtamma-vechnyy-koronavirus-46575288.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, минздрав, статистика