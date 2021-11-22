https://ru.sputnik.md/20211122/moldova-ekonomika-otnosheniya-rossiya-zapad-46529758.html

Пойсик: как Молдове возродить экономику, сохранив отношения с РФ и Западом

Пойсик: как Молдове возродить экономику, сохранив отношения с РФ и Западом

Эксперт объяснил, что значит статус наблюдателя в ЕАЭС для Молдовы, и как небольшие страны могут быть успешными в экономике.

2021-11-22T08:00+0200

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Пойсик: отношения Молдовы и с Россией, и с Западом – как возродить экономику Пойсик: отношения Молдовы и с Россией, и с Западом – как возродить экономику

Является ли Молдова наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), – вопрос, судя по заявлению министра МИД Молдовы Нику Попеску, философский. Когда пост президента Молдовы занимал Игорь Додон (2016–2020 годы), Кишинев получил статус наблюдателя в ЕАЭС.Прозападные политические силы, включая партию Майи Санду, уже тогда оспаривали это решение. Теперь Молдова отозвала своего представителя при Евразийской экономической комиссии, а в октябре Санду отказалась участвовать в саммите стран-членов ЕАЭС.Статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) как раз и говорит о том, что Молдова идет на сближение с Россией, не отказываясь от отношений с Западом. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор экономических наук Михаил Пойсик.Пойсик также напомнил, что, согласно молдавской Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, и Россия хотела бы, чтобы Молдова соблюдала этот нейтральный статус, избегая участия в антироссийских решениях Запада.На встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что дискуссия о том, наблюдатель Молдова в ЕАЭС или нет, частично символическая, частично философская.В то же время, Майя Санду в интервью "Коммерсанту" сказала, что знает "только то, что кроме документа, подписанного бывшим президентом, больше ничего не было. И мы считаем, что этот процесс завершен... Молдова не имеет статуса наблюдателя в ЕАЭС и не рассматривает этот вопрос".ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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