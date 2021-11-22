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Пойсик: как Молдове возродить экономику, сохранив отношения с РФ и Западом
Пойсик: как Молдове возродить экономику, сохранив отношения с РФ и Западом
Эксперт объяснил, что значит статус наблюдателя в ЕАЭС для Молдовы, и как небольшие страны могут быть успешными в экономике.
2021-11-22T08:00+0200
2021-11-22T08:00+0200
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Пойсик: отношения Молдовы и с Россией, и с Западом – как возродить экономику
Пойсик: отношения Молдовы и с Россией, и с Западом – как возродить экономику
Является ли Молдова наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), – вопрос, судя по заявлению министра МИД Молдовы Нику Попеску, философский. Когда пост президента Молдовы занимал Игорь Додон (2016–2020 годы), Кишинев получил статус наблюдателя в ЕАЭС.Прозападные политические силы, включая партию Майи Санду, уже тогда оспаривали это решение. Теперь Молдова отозвала своего представителя при Евразийской экономической комиссии, а в октябре Санду отказалась участвовать в саммите стран-членов ЕАЭС.Статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) как раз и говорит о том, что Молдова идет на сближение с Россией, не отказываясь от отношений с Западом. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор экономических наук Михаил Пойсик.Пойсик также напомнил, что, согласно молдавской Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, и Россия хотела бы, чтобы Молдова соблюдала этот нейтральный статус, избегая участия в антироссийских решениях Запада.На встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что дискуссия о том, наблюдатель Молдова в ЕАЭС или нет, частично символическая, частично философская.В то же время, Майя Санду в интервью "Коммерсанту" сказала, что знает "только то, что кроме документа, подписанного бывшим президентом, больше ничего не было. И мы считаем, что этот процесс завершен... Молдова не имеет статуса наблюдателя в ЕАЭС и не рассматривает этот вопрос".ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
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Пойсик: как Молдове возродить экономику, сохранив отношения с РФ и Западом

08:00 22.11.2021
Радио
Пойсик: отношения Молдовы и с Россией, и с Западом – как возродить экономику
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт объяснил, что значит статус наблюдателя в ЕАЭС для Молдовы, и как небольшие страны могут быть успешными в экономике.
Является ли Молдова наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), – вопрос, судя по заявлению министра МИД Молдовы Нику Попеску, философский. Когда пост президента Молдовы занимал Игорь Додон (2016–2020 годы), Кишинев получил статус наблюдателя в ЕАЭС.
Прозападные политические силы, включая партию Майи Санду, уже тогда оспаривали это решение. Теперь Молдова отозвала своего представителя при Евразийской экономической комиссии, а в октябре Санду отказалась участвовать в саммите стран-членов ЕАЭС.
Статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) как раз и говорит о том, что Молдова идет на сближение с Россией, не отказываясь от отношений с Западом. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор экономических наук Михаил Пойсик.

"Такие небольшие и успешные страны как Швейцария, Израиль, Ирландия или Исландия – в каком-то экономическом союзе или принимают чью-то сторону? Они же исходят из прагматичных интересов собственной страны", – говорит эксперт.

Пойсик также напомнил, что, согласно молдавской Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, и Россия хотела бы, чтобы Молдова соблюдала этот нейтральный статус, избегая участия в антироссийских решениях Запада.
На встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что дискуссия о том, наблюдатель Молдова в ЕАЭС или нет, частично символическая, частично философская.
В то же время, Майя Санду в интервью "Коммерсанту" сказала, что знает "только то, что кроме документа, подписанного бывшим президентом, больше ничего не было. И мы считаем, что этот процесс завершен... Молдова не имеет статуса наблюдателя в ЕАЭС и не рассматривает этот вопрос".
ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
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