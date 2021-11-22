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МВД Молдовы будет обмениваться с ФБР идентификационными данными граждан
МВД Молдовы будет обмениваться с ФБР идентификационными данными граждан
Соглашение между Министерством внутренних дел Молдовы и Федеральным бюро расследований США планируется подписать в ближайшем будущем.
2021-11-22T14:46+0200
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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Министерство внутренних дел Молдовы и Федеральное бюро расследований подпишут соглашение в рамках "Глобального обмена биометрическими и другими идентификационными данными". Об этом во время брифинга по итогам визита в США рассказала глава МВД Молдовы Анна Ревенко.По ее словам, после официального оформления соглашения сотрудники МВД Молдовы получат возможность выполнить поиск в базе данных ФБР, содержащей почти 80 миллионов записей, и получить информацию об известных или подозреваемых транснациональных террористах и ​​преступниках.Отметим, министр внутренних дел Анна Ревенко 15-19 ноября посетила Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом, где провела встречи с представителями ФБР, Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны, Национального агентство по борьбе с наркотиками, Агентства по делам пропавших и эксплуатируемых детей и других правоохранительных структур США.
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Евгений Чебан
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мвд, фбр, анна ревенко

МВД Молдовы будет обмениваться с ФБР идентификационными данными граждан

14:46 22.11.2021 (обновлено: 15:01 22.11.2021)
© AFP 2021 / MANDEL NGANГерб Федерального бюро расследований
Герб Федерального бюро расследований - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / MANDEL NGAN
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Соглашение между Министерством внутренних дел Молдовы и Федеральным бюро расследований США планируется подписать в ближайшем будущем.
КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Министерство внутренних дел Молдовы и Федеральное бюро расследований подпишут соглашение в рамках "Глобального обмена биометрическими и другими идентификационными данными". Об этом во время брифинга по итогам визита в США рассказала глава МВД Молдовы Анна Ревенко.
По ее словам, после официального оформления соглашения сотрудники МВД Молдовы получат возможность выполнить поиск в базе данных ФБР, содержащей почти 80 миллионов записей, и получить информацию об известных или подозреваемых транснациональных террористах и ​​преступниках.

Это соглашение поможет расследованиям, повысит эффективность правоохранительных органов и обеспечит общественную безопасность. С 2002 года более 50 стран приняли участие в этой программе, у которой есть доступ к более чем 450 000 биометрических данных.

Ana Revenco - Sputnik Молдова
Анна Ревенко
Глава МВД Молдовы
Отметим, министр внутренних дел Анна Ревенко 15-19 ноября посетила Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом, где провела встречи с представителями ФБР, Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны, Национального агентство по борьбе с наркотиками, Агентства по делам пропавших и эксплуатируемых детей и других правоохранительных структур США.
Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
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