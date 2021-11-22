https://ru.sputnik.md/20211122/mvd-moldovy-budet-obmenivatsya-s-fbr-identifikatsionnymi-dannymi-grazhdan-46611834.html

МВД Молдовы будет обмениваться с ФБР идентификационными данными граждан

МВД Молдовы будет обмениваться с ФБР идентификационными данными граждан

Соглашение между Министерством внутренних дел Молдовы и Федеральным бюро расследований США планируется подписать в ближайшем будущем.

2021-11-22T14:46+0200

2021-11-22T14:46+0200

2021-11-22T15:01+0200

мвд

фбр

анна ревенко

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Министерство внутренних дел Молдовы и Федеральное бюро расследований подпишут соглашение в рамках "Глобального обмена биометрическими и другими идентификационными данными". Об этом во время брифинга по итогам визита в США рассказала глава МВД Молдовы Анна Ревенко.По ее словам, после официального оформления соглашения сотрудники МВД Молдовы получат возможность выполнить поиск в базе данных ФБР, содержащей почти 80 миллионов записей, и получить информацию об известных или подозреваемых транснациональных террористах и ​​преступниках.Отметим, министр внутренних дел Анна Ревенко 15-19 ноября посетила Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом, где провела встречи с представителями ФБР, Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны, Национального агентство по борьбе с наркотиками, Агентства по делам пропавших и эксплуатируемых детей и других правоохранительных структур США.

https://ru.sputnik.md/20211111/glava-mvd-vizit-usa-46343495.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

мвд, фбр, анна ревенко