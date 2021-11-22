https://ru.sputnik.md/20211122/na-vozmozhnoy-vstreche-putina-i-baydena-budet-obsuzhdatsya-i-ukraina-mid-46612677.html

На возможной встрече Путина и Байдена будет обсуждаться и Украина – МИД

На возможной встрече Путина и Байдена будет обсуждаться и Украина – МИД

Сергей Лавров рассказал, что на возможной встрече Путина и Байдена будет обсуждаться и Украина.

2021-11-22T16:03+0200

2021-11-22T16:03+0200

2021-11-22T16:03+0200

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. На возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет обсуждаться и Украина, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.Как ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, внешнеполитическое ведомство России занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США. Сергей Лавров также отметил, что Москву тревожит упрямство, с которым Берлин и Париж потакают желаниям Киева не исполнять Минские соглашения."Украина из них (Минских соглашений ) публично вышла, и вместо того, чтобы дать Украине по рукам, заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, при содействии, при поддержке Англии и Франции, нам говорят, давайте лучше еще раз соберемся в нормандском формате. Это путь в никуда. <...> И меня очень тревожит то упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение Минских договоренностей, хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима", – заявил российский министр. Тему выполнения Киевом минских договоренностей Лавров затронул и по итогам переговоров с главой МИД Ливана. Министр заявил, что в выполнении минских договоренностей США сильнее, чем кто-либо другой, могут повлиять на Украину.По его словам, РФ не считает "нужным создавать какие-то новые форматы. Есть нормандский формат".В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ru.sputnik.md/20211103/ekspert-nazval-podopleku-uprekov-baydena-v-adres-putina-46133605.html

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