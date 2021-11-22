https://ru.sputnik.md/20211122/odin-iz-rukovoditeley-nare-podal-v-otstavku-46603572.html

Один из руководителей НАРЭ подал в отставку

Один из руководителей НАРЭ подал в отставку

Информацию об отставке подтвердили в пресс-службе учреждения.

2021-11-22T11:21+0200

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нарэ

штефан крянгэ

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Один из директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Штефан Крянгэ подал заявление об отставке. Информацию для Sputnik Молдова подтвердили в пресс-службе учреждения.О причинах отставки в пресс-службе НАРЭ не сообщают.Штефан Крянгэ, как и три другие директора НАРЭ, Еуджен Карпов, Октавиан Калмык и Вячеслав Унтилэ, были назначены на должности в феврале 2019 года.Совсем недавно в интервью радиостудии Sputnik директор НАРЭ Октавиан Калмык говорил, что руководство Национального агентства по регулированию в энергетике Молдовы не видит причин для отставки. "Мы не видим для этого причин, так как наша деятельность, как я уже говорил, контролируется и оценивается как международными, так и местными структурами... С 2019 года у нас не было плохой оценки. То есть все они с положительными впечатлениями и положительными тенденциями", – сказал Калмык.

https://ru.sputnik.md/20211121/uydet-rukovodstvo-nare-otstavka-46590682.html

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2021

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нарэ, штефан крянгэ