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ООН: восстановление финансовой системы Афганистана потребует десятилетий
ООН: восстановление финансовой системы Афганистана потребует десятилетий
ООН: восстановление финансовой системы Афганистана потребует десятилетий
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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Система финансов и банковских платежей в Афганистане находится "в хаосе", на то, чтобы восстановить их нормальную работу, потребуются десятилетия усилий, говорится в докладе Программы развития ООН, передает РИА Новости."Финансовые и банковские платежные системы Афганистана находятся в хаосе... Разрушающуюся систему сложно восстановить, этот процесс может занять десятилетия", – сообщается в докладе.Как следует из документа, проблему нужно решить как можно быстрее, чтобы предотвратить крушение банковской системы. В противном случае страна столкнется с "колоссальными" негативными последствиями для общества и экономики. Особую роль при этом должны сыграть международные финансовые организации.В начале августа талибы* (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ru.sputnik.md/20211119/pervye-sto-dney-takoy-afganistan-nam-ne-nuzhen-46559717.html
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оон, афганистан

ООН: восстановление финансовой системы Афганистана потребует десятилетий

10:40 22.11.2021 (обновлено: 11:44 22.11.2021)
© AP Photo / Rahmat GulАфганцы в очереди в банк в Кабуле
Афганцы в очереди в банк в Кабуле - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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Проблему нужно решить как можно быстрее, чтобы предотвратить масштабный кризис.
КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Система финансов и банковских платежей в Афганистане находится "в хаосе", на то, чтобы восстановить их нормальную работу, потребуются десятилетия усилий, говорится в докладе Программы развития ООН, передает РИА Новости.
"Финансовые и банковские платежные системы Афганистана находятся в хаосе... Разрушающуюся систему сложно восстановить, этот процесс может занять десятилетия", – сообщается в докладе.
Как следует из документа, проблему нужно решить как можно быстрее, чтобы предотвратить крушение банковской системы. В противном случае страна столкнется с "колоссальными" негативными последствиями для общества и экономики. Особую роль при этом должны сыграть международные финансовые организации.
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В начале августа талибы* (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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