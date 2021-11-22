https://ru.sputnik.md/20211122/oon-vosstanovlenie-finansovoy-sistemy-afganistana-potrebuet-desyatiletiy-46601761.html

ООН: восстановление финансовой системы Афганистана потребует десятилетий

ООН: восстановление финансовой системы Афганистана потребует десятилетий

ООН: восстановление финансовой системы Афганистана потребует десятилетий

2021-11-22T10:40+0200

2021-11-22T10:40+0200

2021-11-22T11:44+0200

оон

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/10/43942380_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_deaf7cb96d5cec9af24333939ddf0d70.jpg

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Система финансов и банковских платежей в Афганистане находится "в хаосе", на то, чтобы восстановить их нормальную работу, потребуются десятилетия усилий, говорится в докладе Программы развития ООН, передает РИА Новости."Финансовые и банковские платежные системы Афганистана находятся в хаосе... Разрушающуюся систему сложно восстановить, этот процесс может занять десятилетия", – сообщается в докладе.Как следует из документа, проблему нужно решить как можно быстрее, чтобы предотвратить крушение банковской системы. В противном случае страна столкнется с "колоссальными" негативными последствиями для общества и экономики. Особую роль при этом должны сыграть международные финансовые организации.В начале августа талибы* (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ru.sputnik.md/20211119/pervye-sto-dney-takoy-afganistan-nam-ne-nuzhen-46559717.html

афганистан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

оон, афганистан