https://ru.sputnik.md/20211122/orban-prosit-es-otozvat-iski-protiv-vengrii-iz-za-krizisa-s-migrantami-smi-46614551.html

Орбан просит ЕС отозвать иски против Венгрии из-за кризиса с мигрантами – СМИ

Орбан просит ЕС отозвать иски против Венгрии из-за кризиса с мигрантами – СМИ

Орбан просит ЕС отозвать иски против Венгрии из-за кризиса с мигрантами

2021-11-22T17:05+0200

2021-11-22T17:05+0200

2021-11-22T17:05+0200

политика

в мире

венгрия

виктор орбан

мигранты

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Отозвать иски, направленные против венгерских правил предоставления убежища, призвал Евросоюз премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. при этом он сослался на тяжелую ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Белоруссии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что ряд законов, принятых Венгрией в 2018 году на фоне миграционного кризиса, противоречат европейскому праву. В частности, суд ЕС указал на несоответствие европейскому праву положения об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище."В свете срочного и тяжелого кризиса я прошу Еврокомиссию предложить адаптацию правовой базы под новые реалии и, что самое срочное, прекратить применять устаревшие и мешающие правила, а также приостановить все процедуры по устранению нарушений, которые подрывают действия государств-членов (ЕС)", – говорится в письме Орбана, копия которого имеется в распоряжении агентства.Орбан также отметил, что кризис на границе Евросоюза и Белоруссии создал "новую реальность", с которой необходимо считаться.Агентство Блумберг также сообщает, что Еврокомиссия ранее потребовала у Венгрии уплаты ежедневных штрафов за невыполнение постановления Суда ЕС об обращении с ищущими убежища лицами.После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, пересекающих границы страны. Эти шаги обусловили резкую критику Будапешта со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

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в мире, венгрия, виктор орбан, мигранты