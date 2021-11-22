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Орбан просит ЕС отозвать иски против Венгрии из-за кризиса с мигрантами – СМИ
Орбан просит ЕС отозвать иски против Венгрии из-за кризиса с мигрантами – СМИ
Орбан просит ЕС отозвать иски против Венгрии из-за кризиса с мигрантами
2021-11-22T17:05+0200
2021-11-22T17:05+0200
политика
в мире
венгрия
виктор орбан
мигранты
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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Отозвать иски, направленные против венгерских правил предоставления убежища, призвал Евросоюз премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. при этом он сослался на тяжелую ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Белоруссии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что ряд законов, принятых Венгрией в 2018 году на фоне миграционного кризиса, противоречат европейскому праву. В частности, суд ЕС указал на несоответствие европейскому праву положения об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище."В свете срочного и тяжелого кризиса я прошу Еврокомиссию предложить адаптацию правовой базы под новые реалии и, что самое срочное, прекратить применять устаревшие и мешающие правила, а также приостановить все процедуры по устранению нарушений, которые подрывают действия государств-членов (ЕС)", – говорится в письме Орбана, копия которого имеется в распоряжении агентства.Орбан также отметил, что кризис на границе Евросоюза и Белоруссии создал "новую реальность", с которой необходимо считаться.Агентство Блумберг также сообщает, что Еврокомиссия ранее потребовала у Венгрии уплаты ежедневных штрафов за невыполнение постановления Суда ЕС об обращении с ищущими убежища лицами.После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, пересекающих границы страны. Эти шаги обусловили резкую критику Будапешта со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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в мире, венгрия, виктор орбан, мигранты

Орбан просит ЕС отозвать иски против Венгрии из-за кризиса с мигрантами – СМИ

17:05 22.11.2021
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
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Премьер-министр Венгрии считает, что кризис на границе Евросоюза и Белоруссии создал "новую реальность".
КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Отозвать иски, направленные против венгерских правил предоставления убежища, призвал Евросоюз премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. при этом он сослался на тяжелую ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Белоруссии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что ряд законов, принятых Венгрией в 2018 году на фоне миграционного кризиса, противоречат европейскому праву. В частности, суд ЕС указал на несоответствие европейскому праву положения об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище.
"В свете срочного и тяжелого кризиса я прошу Еврокомиссию предложить адаптацию правовой базы под новые реалии и, что самое срочное, прекратить применять устаревшие и мешающие правила, а также приостановить все процедуры по устранению нарушений, которые подрывают действия государств-членов (ЕС)", – говорится в письме Орбана, копия которого имеется в распоряжении агентства.
Орбан также отметил, что кризис на границе Евросоюза и Белоруссии создал "новую реальность", с которой необходимо считаться.
Агентство Блумберг также сообщает, что Еврокомиссия ранее потребовала у Венгрии уплаты ежедневных штрафов за невыполнение постановления Суда ЕС об обращении с ищущими убежища лицами.
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, пересекающих границы страны. Эти шаги обусловили резкую критику Будапешта со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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