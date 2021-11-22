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Манастырлы: стали ли отношения Кишинева и Москвы лучше, чем при Плахотнюке

Манастырлы: стали ли отношения Кишинева и Москвы лучше, чем при Плахотнюке

Политолог оценил внешнеполитическую стратегию нового правительства и отметил появившуюся осторожность в заявлениях в адрес России.

2021-11-22T09:00+0200

2021-11-22T09:00+0200

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Манастырлы: стали ли отношения Кишинева и Москвы сейчас лучше, чем "при Плахотнюке" Манастырлы: стали ли отношения Кишинева и Москвы сейчас лучше, чем "при Плахотнюке"

Более чем за 100 дней действующая молдавская власть не смогла представить внятной стратегии во внешней политике Молдовы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Сергей Манастырлы.Молдову и Россию, по словам политолога, связывают сразу несколько серьезных вопросов, которые требуют тесного обсуждения на базе взаимного уважения и признания суверенных границ Молдовы.Премьер-министр Наталья Гаврилица 11 ноября представила отчет о деятельности правительства за 100 дней, заявив об успехах нового кабмина в борьбе с пандемией, решении энергетического кризиса и выделении компенсаций для граждан Молдовы.Президент Майя Санду, в свою очередь, ранее заявляла о перезагрузке отношений Молдовы с зарубежными партнерами и восстановлении имиджа страны, который запятнали коррупционные скандалы.

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