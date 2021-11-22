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Манастырлы: стали ли отношения Кишинева и Москвы лучше, чем при Плахотнюке
Манастырлы: стали ли отношения Кишинева и Москвы лучше, чем при Плахотнюке
Политолог оценил внешнеполитическую стратегию нового правительства и отметил появившуюся осторожность в заявлениях в адрес России.
2021-11-22T09:00+0200
2021-11-22T09:00+0200
2021-11-22T11:22+0200
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Манастырлы: стали ли отношения Кишинева и Москвы сейчас лучше, чем "при Плахотнюке"
Манастырлы: стали ли отношения Кишинева и Москвы сейчас лучше, чем "при Плахотнюке"
Более чем за 100 дней действующая молдавская власть не смогла представить внятной стратегии во внешней политике Молдовы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Сергей Манастырлы.Молдову и Россию, по словам политолога, связывают сразу несколько серьезных вопросов, которые требуют тесного обсуждения на базе взаимного уважения и признания суверенных границ Молдовы.Премьер-министр Наталья Гаврилица 11 ноября представила отчет о деятельности правительства за 100 дней, заявив об успехах нового кабмина в борьбе с пандемией, решении энергетического кризиса и выделении компенсаций для граждан Молдовы.Президент Майя Санду, в свою очередь, ранее заявляла о перезагрузке отношений Молдовы с зарубежными партнерами и восстановлении имиджа страны, который запятнали коррупционные скандалы.
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Валентина Топоривская
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Манастырлы: стали ли отношения Кишинева и Москвы лучше, чем при Плахотнюке
09:00 22.11.2021 (обновлено: 11:22 22.11.2021)
Политолог оценил внешнеполитическую стратегию нового правительства партии "Действие и солидарность" (PAS) и отметил появившуюся осторожность в заявлениях в адрес России.
Более чем за 100 дней действующая молдавская власть не смогла представить внятной стратегии во внешней политике Молдовы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политолог Сергей Манастырлы.
"До сих пор Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) не разработало институционального документа, который бы регламентировал внешнюю политику на ближайшие пять лет. Наблюдая за их деятельностью на данном этапе, мне кажется, что они не способны разработать такого рода программный документ", – сказал эксперт.
Молдову и Россию, по словам политолога, связывают сразу несколько серьезных вопросов, которые требуют тесного обсуждения на базе взаимного уважения и признания суверенных границ Молдовы.
"Пока оценку действиям Кишинева в этом направлении давать сложно. Единственное, можно констатировать, что после газовой истории Кишинев стал осторожнее относиться к заявлениям о Москве и о Российской Федерации", – заключил собеседник.
Премьер-министр Наталья Гаврилица 11 ноября представила отчет о деятельности правительства за 100 дней, заявив об успехах нового кабмина в борьбе с пандемией, решении энергетического кризиса и выделении компенсаций для граждан Молдовы.
Президент Майя Санду, в свою очередь, ранее заявляла о перезагрузке отношений Молдовы с зарубежными партнерами и восстановлении имиджа страны, который запятнали коррупционные скандалы.