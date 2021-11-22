Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211122/pochemu-uspekh-tauber-v-beltsakh-ne-stal-neozhidannostyu-46624011.html
Почему успех Таубер в Бельцах не стал неожиданностью
Почему успех Таубер в Бельцах не стал неожиданностью
Бельцкие избиратели вдохновляются примером Оргеева
2021-11-22T21:35+0200
2021-11-22T21:35+0200
политика
бельцы
местные выборы
марина таубер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43439700_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b2c85f9c853edccff4e4b973bc19000.jpg
В первом туре досрочных выборов примара в Бельцах более чем убедительную победу одержала вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Аналитики, комментирующие это событие для Sputnik Молдова, считают этот результат закономерным.В целом, деятельность партии "Шор" Цэрану склонен называть "популистской", однако признает умение ее лидеров "попадать" в ожидания электората. Таубер, включившаяся в бельцкую избирательную гонку на самом последнем этапе и получившая в итоге в два раза больше голосов, нежели ее ближайший конкурент, - очередной пример такого попадания, считает эксперт.Впрочем, говорит Цэрану, дело не только в Таубер и партии "Шор".А в случае с партией "Шор", отмечает он, некоторое количество конкретных результатов - налицо."И это другой вопрос, каким образом и за счет чего эти результаты были достигнуты. Для, мягко говоря, небогатого молдавского избирателя проблемы, связанные моралью и ценностными установками отходят на второй план, на первом – элементарное выживание. "Можешь сделать для меня что-то конкурентное", – спрашивает политиков отечественный электорат, готовый отдать свой голос тому, кто ответит на вопрос утвердительно", – полагает аналитик.Говоря о предстоящем втором туре выборов в Бельцах, Цэрану теоретически не исключает новых сюрпризов, но в конечной победе Таубер не сомневается.Политолог Борис Шаповалов также утверждает, что успех вице-председателя партии "Шор" в первом туре бельцкой кампании неожиданностью для него не стал.В немалой, по его мнению, мере на результате первого тура выборов в Бельцах сказался конфликт в местной партийной организации социалистов."Организация ПСРМ в Бельцах фактически раскололась. Две большие группы, два лидера. Не знаю и не возьмусь судить о том, кто там прав, а кто виноват, но совершенно очевидно, что раскол сказался на качестве решений и, в итоге, – на результатах первого тура. Вообще, учитывая традиционные настроения бельчан, коммунисты и социалисты должны бы пользоваться в городе огромной поддержкой. Но ничего подобного мы не видим. Значит, не те лидеры ищут поддержки жителей Бельц", – утверждает политолог.Кроме того, Шаповалов категорически не согласен с прозвучавшими по итогу первого тура утверждениями, что бельчане якобы продемонстрировали "моральную неразборчивость", проголосовав за Таубер.Кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября, свидетельствуют данные Центризбиркома Молдовы.Так, за Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).При этом явка в Бельцах оказалась самой низкой среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проводилось голосование. По данным ЦИК, свои голоса в этом городе отдали лишь 32,79% от общего числа избирателей, то есть 33 596 человек.
https://ru.sputnik.md/20211121/marina-tauber-lidiruet-po-itogam-pervogo-tura-vyborov-beltsakh-46596765.html
https://ru.sputnik.md/20201002/prokuratura-snyala-s-tauber-i-apostolovoy-obvineniya-v-bankovskom-moshennichestve--31900207.html
бельцы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43439700_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0e71aa98937c9612d27ef6729a824a45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бельцы, местные выборы, марина таубер

Почему успех Таубер в Бельцах не стал неожиданностью

21:35 22.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausМарина Таубер
Марина Таубер - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Избирателей северной столицы Молдовы явно вдохновил пример Оргеева, считают эксперты.
В первом туре досрочных выборов примара в Бельцах более чем убедительную победу одержала вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Аналитики, комментирующие это событие для Sputnik Молдова, считают этот результат закономерным.
"Надо понимать, что молдавские избиратели соскучились по конкретным результатам политической деятельности людей, которым они отдают свои голоса на выборах, – говорит в интервью Sputnik Молдоваполитический аналитик Анатол Цэрану. – Партия "Шор", в силу целого ряда обстоятельств, имеют возможность такой результат показать. Полагаю, бельчане отдали предпочтение Марине Таубер во многом в расчете на то, что некоторые веяния, хорошо сработавшие в Оргееве, повторятся и в Бельцах. Вообще же, в бедных обществах (к ним, к сожалению относится и молдавское) быстрые и конкретные результаты всегда предпочтительнее долгосрочных планов".
В целом, деятельность партии "Шор" Цэрану склонен называть "популистской", однако признает умение ее лидеров "попадать" в ожидания электората. Таубер, включившаяся в бельцкую избирательную гонку на самом последнем этапе и получившая в итоге в два раза больше голосов, нежели ее ближайший конкурент, - очередной пример такого попадания, считает эксперт.
Марина Таубер - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
Общество
Марина Таубер лидирует по итогам первого тура выборов в Бельцах
Вчера, 23:51
Впрочем, говорит Цэрану, дело не только в Таубер и партии "Шор".
"Мы были свидетелями того, как на протяжении 30 лет в идеологических целях политические партии оперировали разного рода "демократической" риторикой, а итог всякий раз оказывался плачевным. Поэтому сейчас молдавский избиратель скорее настроен воспринимать какие-то практические шаги, нежели долгосрочного "журавля в небе", который к тому же не подкреплен конкретными делами", – утверждает Цэрану.
А в случае с партией "Шор", отмечает он, некоторое количество конкретных результатов - налицо.
"И это другой вопрос, каким образом и за счет чего эти результаты были достигнуты. Для, мягко говоря, небогатого молдавского избирателя проблемы, связанные моралью и ценностными установками отходят на второй план, на первом – элементарное выживание. "Можешь сделать для меня что-то конкурентное", – спрашивает политиков отечественный электорат, готовый отдать свой голос тому, кто ответит на вопрос утвердительно", – полагает аналитик.
Говоря о предстоящем втором туре выборов в Бельцах, Цэрану теоретически не исключает новых сюрпризов, но в конечной победе Таубер не сомневается.
Политолог Борис Шаповалов также утверждает, что успех вице-председателя партии "Шор" в первом туре бельцкой кампании неожиданностью для него не стал.
"Подобный исход изначально представлялся мне наиболее вероятным. Бельцы – специфичный город, а бельчане – специфичный избиратель. Судя по всему, в северной столице Молдовы давно не решаются какие-то важные проблемы, люди хотят видеть мэром человека, способного предпринимать понятные практические шаги. Марина Таубер, очевидно, смогла в такой своей способности бельчан убедить. И в первую, конечно, очередь на примере Оргеева, где навели прядок, где чисто и уютно, где людям комфортно жить", – говорит Шаповалов.
Марина Таубер - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2020
Политика
Прокуратура сняла с Таубер и Апостоловой обвинения в банковском мошенничестве
2 октября 2020, 18:56
В немалой, по его мнению, мере на результате первого тура выборов в Бельцах сказался конфликт в местной партийной организации социалистов.
"Организация ПСРМ в Бельцах фактически раскололась. Две большие группы, два лидера. Не знаю и не возьмусь судить о том, кто там прав, а кто виноват, но совершенно очевидно, что раскол сказался на качестве решений и, в итоге, – на результатах первого тура. Вообще, учитывая традиционные настроения бельчан, коммунисты и социалисты должны бы пользоваться в городе огромной поддержкой. Но ничего подобного мы не видим. Значит, не те лидеры ищут поддержки жителей Бельц", – утверждает политолог.
Кроме того, Шаповалов категорически не согласен с прозвучавшими по итогу первого тура утверждениями, что бельчане якобы продемонстрировали "моральную неразборчивость", проголосовав за Таубер.
"Что аморального в желании людей жить в чистом, уютном городе, ездить по хорошим дорогам, желании, чтобы их проблемы решались? Бельчане избирали не президента или парламент, а своего мэра, в котором хотя видеть в первую очередь хозяйственника, которых обеспечит их насущные потребности. А если вместо всего этого люди слышат голословные обещания, то и результат соответствующий", – уверен Шаповалов.
Кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября, свидетельствуют данные Центризбиркома Молдовы.
Так, за Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
При этом явка в Бельцах оказалась самой низкой среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проводилось голосование. По данным ЦИК, свои голоса в этом городе отдали лишь 32,79% от общего числа избирателей, то есть 33 596 человек.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:20Курс валют на вторник: евро отступает, доллар продолжает рост
22:13Кику: в Молдове есть деньги, чтобы заплатить за газ
22:03Путин и Драги обсудили по телефону ситуацию в Донбассе и миграционный кризис
21:35Почему успех Таубер в Бельцах не стал неожиданностью
21:05Год президентства Санду и первые шаги кабмина: есть ли у власти шансы на успех
20:43Вадим Чебан - о проблеме с поставкой газа: работаем, не могу дать прогноз
20:33"Молдовагаз" надеется на помощь властей Молдовы в ситуации с газом
20:32Мэра Трушен отправили под домашний арест
20:04Почему Молдова не заплатила за газ — первые комментарии
19:25Бывший прокурор DNA из Румынии будет участвовать в оценке работы Стояногло
18:47Поставки газа в Молдову могут быть остановлены через 48 часов – "Газпром"
18:43Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:31Полиция провела рейды, чтобы выявить подпольные казино в Кишиневе и регионах
18:05Риск остаться без хлеба: аграрии вынуждены сеять озимые в засохшую почву
17:35В Кишиневе три больницы перестанут принимать COVID-пациентов
17:05Орбан просит ЕС отозвать иски против Венгрии из-за кризиса с мигрантами – СМИ
16:32Депутат PAS: Молдова вернется к графику повышения пенсионного возраста
16:03На возможной встрече Путина и Байдена будет обсуждаться и Украина – МИД
15:32Игорь Гросу примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ
15:11Лавров: США и Европа пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией