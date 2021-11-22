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Почему успех Таубер в Бельцах не стал неожиданностью
© Sputnik / Mihai CarausМарина Таубер
© Sputnik / Mihai Caraus
Избирателей северной столицы Молдовы явно вдохновил пример Оргеева, считают эксперты.
В первом туре досрочных выборов примара в Бельцах более чем убедительную победу одержала вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Аналитики, комментирующие это событие для Sputnik Молдова, считают этот результат закономерным.
"Надо понимать, что молдавские избиратели соскучились по конкретным результатам политической деятельности людей, которым они отдают свои голоса на выборах, – говорит в интервью Sputnik Молдоваполитический аналитик Анатол Цэрану. – Партия "Шор", в силу целого ряда обстоятельств, имеют возможность такой результат показать. Полагаю, бельчане отдали предпочтение Марине Таубер во многом в расчете на то, что некоторые веяния, хорошо сработавшие в Оргееве, повторятся и в Бельцах. Вообще же, в бедных обществах (к ним, к сожалению относится и молдавское) быстрые и конкретные результаты всегда предпочтительнее долгосрочных планов".
В целом, деятельность партии "Шор" Цэрану склонен называть "популистской", однако признает умение ее лидеров "попадать" в ожидания электората. Таубер, включившаяся в бельцкую избирательную гонку на самом последнем этапе и получившая в итоге в два раза больше голосов, нежели ее ближайший конкурент, - очередной пример такого попадания, считает эксперт.
Впрочем, говорит Цэрану, дело не только в Таубер и партии "Шор".
"Мы были свидетелями того, как на протяжении 30 лет в идеологических целях политические партии оперировали разного рода "демократической" риторикой, а итог всякий раз оказывался плачевным. Поэтому сейчас молдавский избиратель скорее настроен воспринимать какие-то практические шаги, нежели долгосрочного "журавля в небе", который к тому же не подкреплен конкретными делами", – утверждает Цэрану.
А в случае с партией "Шор", отмечает он, некоторое количество конкретных результатов - налицо.
"И это другой вопрос, каким образом и за счет чего эти результаты были достигнуты. Для, мягко говоря, небогатого молдавского избирателя проблемы, связанные моралью и ценностными установками отходят на второй план, на первом – элементарное выживание. "Можешь сделать для меня что-то конкурентное", – спрашивает политиков отечественный электорат, готовый отдать свой голос тому, кто ответит на вопрос утвердительно", – полагает аналитик.
Говоря о предстоящем втором туре выборов в Бельцах, Цэрану теоретически не исключает новых сюрпризов, но в конечной победе Таубер не сомневается.
Политолог Борис Шаповалов также утверждает, что успех вице-председателя партии "Шор" в первом туре бельцкой кампании неожиданностью для него не стал.
"Подобный исход изначально представлялся мне наиболее вероятным. Бельцы – специфичный город, а бельчане – специфичный избиратель. Судя по всему, в северной столице Молдовы давно не решаются какие-то важные проблемы, люди хотят видеть мэром человека, способного предпринимать понятные практические шаги. Марина Таубер, очевидно, смогла в такой своей способности бельчан убедить. И в первую, конечно, очередь на примере Оргеева, где навели прядок, где чисто и уютно, где людям комфортно жить", – говорит Шаповалов.
В немалой, по его мнению, мере на результате первого тура выборов в Бельцах сказался конфликт в местной партийной организации социалистов.
"Организация ПСРМ в Бельцах фактически раскололась. Две большие группы, два лидера. Не знаю и не возьмусь судить о том, кто там прав, а кто виноват, но совершенно очевидно, что раскол сказался на качестве решений и, в итоге, – на результатах первого тура. Вообще, учитывая традиционные настроения бельчан, коммунисты и социалисты должны бы пользоваться в городе огромной поддержкой. Но ничего подобного мы не видим. Значит, не те лидеры ищут поддержки жителей Бельц", – утверждает политолог.
Кроме того, Шаповалов категорически не согласен с прозвучавшими по итогу первого тура утверждениями, что бельчане якобы продемонстрировали "моральную неразборчивость", проголосовав за Таубер.
"Что аморального в желании людей жить в чистом, уютном городе, ездить по хорошим дорогам, желании, чтобы их проблемы решались? Бельчане избирали не президента или парламент, а своего мэра, в котором хотя видеть в первую очередь хозяйственника, которых обеспечит их насущные потребности. А если вместо всего этого люди слышат голословные обещания, то и результат соответствующий", – уверен Шаповалов.
Кандидат от Партии "Шор" Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября, свидетельствуют данные Центризбиркома Молдовы.
Так, за Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
При этом явка в Бельцах оказалась самой низкой среди всех населенных пунктов, где в воскресенье проводилось голосование. По данным ЦИК, свои голоса в этом городе отдали лишь 32,79% от общего числа избирателей, то есть 33 596 человек.