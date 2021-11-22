https://ru.sputnik.md/20211122/pogodnye-rekordy-moldovy-22-noyabrya-46589843.html

Погодные рекорды Молдовы 22 ноября

Погодные рекорды Молдовы 22 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 ноября специалисты зафиксировали едва ли не в первой трети прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 22 ноября 1935 года столбик термометра упал до отметки в -12,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в середине минувшего столетия. В двадцать второй день ноября в 1965 и в 1969 годах воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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молдова, рекорд, погода