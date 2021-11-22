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https://ru.sputnik.md/20211122/pogodnye-rekordy-moldovy-22-noyabrya-46589843.html
Погодные рекорды Молдовы 22 ноября
Погодные рекорды Молдовы 22 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
2021-11-22T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 ноября специалисты зафиксировали едва ли не в первой трети прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 22 ноября 1935 года столбик термометра упал до отметки в -12,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в середине минувшего столетия. В двадцать второй день ноября в 1965 и в 1969 годах воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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молдова, рекорд, погода

Погодные рекорды Молдовы 22 ноября

00:01 22.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 ноября специалисты зафиксировали едва ли не в первой трети прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 22 ноября 1935 года столбик термометра упал до отметки в -12,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в середине минувшего столетия. В двадцать второй день ноября в 1965 и в 1969 годах воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
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