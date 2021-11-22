https://ru.sputnik.md/20211122/poka-vse-spali-dolgosrochnaya-vaktsina-naezd-na-tolpu-i-situatsiya-s-covid-46598754.html

Пока все спали: долгосрочная вакцина, наезд на толпу и ситуация с COVID

Пока все спали: долгосрочная вакцина, наезд на толпу и ситуация с COVID

Пока все спали: долгосрочная вакцина, наезд на толпу и ситуация с COVID

2021-11-22T08:46+0200

2021-11-22T08:46+0200

2021-11-22T08:46+0200

дтп

вакцина

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Создание вакцины от коронавируса действием до 10 лет зависит от мутаций, с которыми предстоит столкнуться, передает РИА Новости. Об этом рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Понимаете, все очень зависит от того, с каким штаммом коронавируса мы боремся. Срок действия "Спутник V" против тех штаммов, уханьского и последующих вариантов, мы очень надеялись, что будет не один год и, может, не два года. А гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются по всей видимости очень долго. Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти. Поэтому эту вакцину приходится теперь раз в полгода вводить. Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли предпосылки для создания вакцины от коронавируса, которую можно будет колоть не раз в полгода, а раз в пять или десять лет.Ранее ученые российского Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН совместно с другими отечественными научными коллективами разработали высокоэффективное лекарство на основе моноклональных антител, "обезвреживающий" коронавирус SARS-CoV-2, в том числе его вариант "дельта". Также сообщалось об успешных испытаниях препарата от коронавируса "МИР-19", который универсален для всей линейки штаммов COVID-19.Смертельный наезд на толпуКак минимум пять человек погибли, свыше 40 пострадали после наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском Висконсине, передает РИА Новости."На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 пострадали", - сообщила местная полиция в Facebook.В воскресенье в городе Уокешо автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. Ранее полиция сообщала о более чем 20 пострадавших и о "нескольких" погибших в результате ЧП. Правоохранители задержали "человека, представляющего интерес" для расследования дела и обнаружили внедорожник, который, как считается, сбил людей.Не менее 28 пострадавших доставлены в больницы американского города Уокешо (штата Висконсин). В одну из больниц поступило три человека в критическом состоянии, четверо с тяжелыми ранениями и шесть человек - в удовлетворительном состоянии. По данным Архиепископии Милоуки, среди раненных есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 257 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 257 миллионов 558 тысячи 455. Из них 5 150 762 скончались. Применены свыше 7 392 613 882 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (47 730 591). Следом идут Индия (34 510 413) и Бразилия (22 017 276).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 897 206 случаев, в России – 9 170 898 случаев заражения, в Турции – 8 573 524, на Украине – 3 493 203, в Румынии –1 762 701.В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 371 новый случай инфицирования COVID-19.Общее число эпизодов заражения в стране достигло 358 202.Минздрав сообщает о 35 погибших. В опубликованном списке указаны смерти за октябрь и ноябрь 2021 года.Общее число скончавшихся на данный момент – 8834.

https://ru.sputnik.md/20211119/agentstvo-medikamenty-moldova-vydalo-avtorizatsiyu-na-27-novykh-preparatov-46536661.html

https://ru.sputnik.md/20211120/vyvod-uchenye-osobennost-delta-shtamma-vechnyy-koronavirus-46575288.html

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дтп, вакцина