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Полиция провела рейды, чтобы выявить подпольные казино в Кишиневе и регионах
Полиция провела рейды, чтобы выявить подпольные казино в Кишиневе и регионах
Игральные заведения обнаружены в столице и нескольких районах страны - видео
2021-11-22T18:31+0200
2021-11-22T18:31+0200
полиция
молдова
казино
обыски
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Полиция Молдовы разоблачила деятельность нескольких подпольных казино в Кишиневе, Комратском и Сорокском районах. Об этом в понедельник сообщил Генеральный инспекторат полиции.Как сообщили в ведомстве, по указанию Генерального инспектората полиции были усилены проверки, связанные с деятельностью подпольных казино, которая способствовала ухудшению криминогенной обстановки. В частности, с азартными играми было связано недавнее двойное убийство в Фалештах.Так, с 10 по 20 ноября 2021 года сотрудники Национального инспектората расследований при поддержке батальона спецназначения Fulger провели большую совместную операцию, в ходе которой пресекли деятельность подпольных казино в Кишиневе, Комратском и Сорокском районах.В результате обыска в одном из игорных заведений в столице полиция обнаружила 11 человек, были изъяты 6 покерных столов, фишки для покера, деньги, мобильные телефоны.Подобный рейд полиции и прокуратуры прошел в селе Кирсово Комратского района, где в помещении незаконно действовал игорный зал. Во время операции полиция обнаружила в игорном зале 15 человек.В настоящее время проводятся мероприятия уголовного преследования по установлению всех обстоятельств дела и привлечению виновных к ответственности.
https://ru.sputnik.md/20211112/dvukh-podozrevaemykh-ubiystve-faleshtskom-rayone-46352668.html
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Евгений Чебан
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полиция, молдова, казино, обыски, в молдове

Полиция провела рейды, чтобы выявить подпольные казино в Кишиневе и регионах

18:31 22.11.2021
CC0 / Pixabay / stux / Joc de noroc
Joc de noroc - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
CC0 / Pixabay / stux /
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Игорные заведения обнаружены в столице и нескольких районах Молдовы.
КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Полиция Молдовы разоблачила деятельность нескольких подпольных казино в Кишиневе, Комратском и Сорокском районах. Об этом в понедельник сообщил Генеральный инспекторат полиции.
Как сообщили в ведомстве, по указанию Генерального инспектората полиции были усилены проверки, связанные с деятельностью подпольных казино, которая способствовала ухудшению криминогенной обстановки. В частности, с азартными играми было связано недавнее двойное убийство в Фалештах.
Так, с 10 по 20 ноября 2021 года сотрудники Национального инспектората расследований при поддержке батальона спецназначения Fulger провели большую совместную операцию, в ходе которой пресекли деятельность подпольных казино в Кишиневе, Комратском и Сорокском районах.
В результате обыска в одном из игорных заведений в столице полиция обнаружила 11 человек, были изъяты 6 покерных столов, фишки для покера, деньги, мобильные телефоны.
Подобный рейд полиции и прокуратуры прошел в селе Кирсово Комратского района, где в помещении незаконно действовал игорный зал. Во время операции полиция обнаружила в игорном зале 15 человек.

“Также было изъято несколько видов наркотических веществ, изготовленное вручную приспособление для употребления марихуаны, кинжал, несколько мобильных телефонов, игральные карты, а также около 40 тысяч леев”, – сообщают в полиции.

В настоящее время проводятся мероприятия уголовного преследования по установлению всех обстоятельств дела и привлечению виновных к ответственности.
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