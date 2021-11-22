https://ru.sputnik.md/20211122/politsiya-reydy-chtoby-vyyavit-podpolnye-kazino-kishineve-regionakh-46619182.html

Полиция провела рейды, чтобы выявить подпольные казино в Кишиневе и регионах

Полиция провела рейды, чтобы выявить подпольные казино в Кишиневе и регионах

Игральные заведения обнаружены в столице и нескольких районах страны - видео

2021-11-22T18:31+0200

2021-11-22T18:31+0200

2021-11-22T18:31+0200

полиция

молдова

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КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Полиция Молдовы разоблачила деятельность нескольких подпольных казино в Кишиневе, Комратском и Сорокском районах. Об этом в понедельник сообщил Генеральный инспекторат полиции.Как сообщили в ведомстве, по указанию Генерального инспектората полиции были усилены проверки, связанные с деятельностью подпольных казино, которая способствовала ухудшению криминогенной обстановки. В частности, с азартными играми было связано недавнее двойное убийство в Фалештах.Так, с 10 по 20 ноября 2021 года сотрудники Национального инспектората расследований при поддержке батальона спецназначения Fulger провели большую совместную операцию, в ходе которой пресекли деятельность подпольных казино в Кишиневе, Комратском и Сорокском районах.В результате обыска в одном из игорных заведений в столице полиция обнаружила 11 человек, были изъяты 6 покерных столов, фишки для покера, деньги, мобильные телефоны.Подобный рейд полиции и прокуратуры прошел в селе Кирсово Комратского района, где в помещении незаконно действовал игорный зал. Во время операции полиция обнаружила в игорном зале 15 человек.В настоящее время проводятся мероприятия уголовного преследования по установлению всех обстоятельств дела и привлечению виновных к ответственности.

https://ru.sputnik.md/20211112/dvukh-podozrevaemykh-ubiystve-faleshtskom-rayone-46352668.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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полиция, молдова, казино, обыски, в молдове