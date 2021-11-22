https://ru.sputnik.md/20211122/promakhi-i-pobedy-pravitelstva-khoroshikh-lyudey-46594226.html

Промахи и победы правительства "хороших людей"

Промахи и победы правительства "хороших людей"

Промахи и победы правительства "хороших людей"

2021-11-22T08:30+0200

2021-11-22T08:30+0200

2021-11-22T08:30+0200

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Минуло сто дней правительству PAS. Цены на коммунальные услуги беспрецедентно взлетели, эксперты обещают нам дальнейший рост цен практически на все. Оппозиция ликует, власть демонстрирует признаки растерянности.Кто именно одерживает моральную и психологическую победу в этой ситуации? Стала ли власть жертвой обстоятельств – мирового экономического и энергетического кризиса, или жертвой собственного непрофессионализма? Насколько адекватна тактика оппозиции, которая рисует реальность исключительно черными красками, забывая о своем нахождении о власти?Обо всем этом в беседе с политологами Виктором Жуком и Яном Лисневским.

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2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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