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Промахи и победы правительства "хороших людей"
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Промахи и победы правительства "хороших людей"
Промахи и победы правительства "хороших людей"
Промахи и победы правительства "хороших людей"
2021-11-22T08:30+0200
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Минуло сто дней правительству PAS. Цены на коммунальные услуги беспрецедентно взлетели, эксперты обещают нам дальнейший рост цен практически на все. Оппозиция ликует, власть демонстрирует признаки растерянности.Кто именно одерживает моральную и психологическую победу в этой ситуации? Стала ли власть жертвой обстоятельств – мирового экономического и энергетического кризиса, или жертвой собственного непрофессионализма? Насколько адекватна тактика оппозиции, которая рисует реальность исключительно черными красками, забывая о своем нахождении о власти?Обо всем этом в беседе с политологами Виктором Жуком и Яном Лисневским.
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Сергей Цуркану
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молдова, правительство молдовы, критика, pas

Промахи и победы правительства "хороших людей"

08:30 22.11.2021
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем за что власти Молдовы стоит критиковать, а за что можно и похвалить.
Минуло сто дней правительству PAS. Цены на коммунальные услуги беспрецедентно взлетели, эксперты обещают нам дальнейший рост цен практически на все. Оппозиция ликует, власть демонстрирует признаки растерянности.
Кто именно одерживает моральную и психологическую победу в этой ситуации? Стала ли власть жертвой обстоятельств – мирового экономического и энергетического кризиса, или жертвой собственного непрофессионализма? Насколько адекватна тактика оппозиции, которая рисует реальность исключительно черными красками, забывая о своем нахождении о власти?
Обо всем этом в беседе с политологами Виктором Жуком и Яном Лисневским.
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