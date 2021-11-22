https://ru.sputnik.md/20211122/putin-dragi-obsudili-situatsiyu-v-donbasse-migratsionnyy-krizis-46620471.html

Путин и Драги обсудили по телефону ситуацию в Донбассе и миграционный кризис

Путин и Драги обсудили по телефону ситуацию в Донбассе и миграционный кризис

Владимир Путин привлек внимание собеседника к фактам жестокости польских пограничников в отношении мигрантов.

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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги провели в понедельник телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза.Владимир Путин в разговоре с Марио Драги заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе "вызывают озабоченность".Стороны накже отметили целесообразность налаживания взаимодействия ЕС с Минском для урегулирования миграционного кризиса."С обеих сторон отмечена целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права - о чем шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.Президент России в ходе разговора подчеркнул, что Киев упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и "нормандских" договоренностей."Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в "нормандском" формате договоренностей", - пишет пресс-служба.В рамках диалога собеседники позитивно оценили нынешнее состояние российско-итальянских отношений, подчеркнув их "конструктивный и взаимовыгодный характер".

https://ru.sputnik.md/20211116/migranty-belorussko-polskoy-granitse-popytki-proryva-kholod-bolezni-46441567.html

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