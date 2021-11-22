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Путин и Драги обсудили по телефону ситуацию в Донбассе и миграционный кризис
Путин и Драги обсудили по телефону ситуацию в Донбассе и миграционный кризис
Владимир Путин привлек внимание собеседника к фактам жестокости польских пограничников в отношении мигрантов.
2021-11-22T22:03+0200
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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги провели в понедельник телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза.Владимир Путин в разговоре с Марио Драги заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе "вызывают озабоченность".Стороны накже отметили целесообразность налаживания взаимодействия ЕС с Минском для урегулирования миграционного кризиса."С обеих сторон отмечена целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права - о чем шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.Президент России в ходе разговора подчеркнул, что Киев упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и "нормандских" договоренностей."Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в "нормандском" формате договоренностей", - пишет пресс-служба.В рамках диалога собеседники позитивно оценили нынешнее состояние российско-итальянских отношений, подчеркнув их "конструктивный и взаимовыгодный характер".
https://ru.sputnik.md/20211116/migranty-belorussko-polskoy-granitse-popytki-proryva-kholod-bolezni-46441567.html
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в мире, россия, владимир путин, италия, донбасс

Путин и Драги обсудили по телефону ситуацию в Донбассе и миграционный кризис

22:03 22.11.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин привлек внимание собеседника к фактам жестокости польских пограничников в отношении мигрантов.
КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги провели в понедельник телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза.
"Подробно обсуждена ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России, в частности, привлек внимание к систематическим нарушениям Польшей международных обязательств по защите прав беженцев, фактам жестокого обращения польских пограничников с мигрантами", - говорится в сообщении.
Владимир Путин в разговоре с Марио Драги заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе "вызывают озабоченность".
"Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений", - отмечает пресс-служба.
Стороны накже отметили целесообразность налаживания взаимодействия ЕС с Минском для урегулирования миграционного кризиса.
"С обеих сторон отмечена целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права - о чем шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.
Президент России в ходе разговора подчеркнул, что Киев упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и "нормандских" договоренностей.
"Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в "нормандском" формате договоренностей", - пишет пресс-служба.
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В рамках диалога собеседники позитивно оценили нынешнее состояние российско-итальянских отношений, подчеркнув их "конструктивный и взаимовыгодный характер".
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